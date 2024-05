Festa di Pentecoste, le iniziative

Girandola di iniziative per la tradizionale Festa di Pentecoste che animerà la parrocchia dello Spirito Santo fino al 19 maggio.

Questa sera alle 21,15 in parrocchia è in programma la conferenza dell’associazione Cesare Guasti, parteciperà don Enrico Bini. Domani serata karaoke dalle 21,15 con Maurizio Bertini. sabato alle 21,15 torna la comicità unita alla solidarietà con lo spettacolo ’Camici nel chiostro’ della compagnia Camici Miei. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza. Il 19 maggio domenica di Pentecoste alle 11,30 ci sarà la messa solenne, alle 13 è in programma il tradizionale pranzo popolare (con prenotazione in parrocchia) e a chiudere la settimana di festeggiamenti alle 21,30 ci sarà lo spettacolo umoristico e musicale ’Riborda’.