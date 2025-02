Festa della Toscana, il concerto. Mozart e le note di Leonardo

Stasera alle 21 nella Chiesa dell’Annunciazione alla Castellina per celebrare la Festa della Toscana è in programma il concerto del Fiorentina Ensemble con i solisti Matteo Romoli al flauto, Damiano Tognetti al violino, Andrea Lombardo al contrabbasso e Valerio Vezzani al pianoforte. L’appuntamento, a ingresso libero, è realizzato a cura dell’Associazione Arte e Musica Toscana con la compartecipazione del consiglio regionale della Toscana e il patrocinio del Comune di Prato.

La Festa della Toscana ci ricorda non solo che il Granduca Leopoldo abolì la pena di morte, ma anche che la Toscana, con la sua tradizione di diritti civili, di giustizia e civiltà, porta ancora oggi numerosi spunti di riflessione su temi di grande importanza, come i diritti dell’uomo, i temi dell’identità e della la storia della nostra regione. La Toscana è terra di genio e innovazione, per questo nel programma della serata è prevista anche l’esecuzione di un frammento musicale composto da Leonardo Da Vinci, una sorta di rebus in cui le varie combinazioni stilistiche e interpretative devono essere ricercate dagli interpreti.

Durante il concerto si potranno ascoltare anche il Concerto da Camera in sol minore RV 103 di Vivaldi dalla travolgente e vivace carica ritmica, la Trio Sonata in re minore di Carl Philipp Emanuel Bach, permeata di numerosi momenti cantabili alternati a brevi momenti virtuosistici. In programma ci saranno anche brani di Händel, Boismortier, Pergolesi e Mozart.

I solisti del concerto di questa sera alla Castellina hanno collaborato e collaborano con istituzioni prestigiose, come l’Orchestre Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra da Camera Fiorentina, Toscana Classica, Dimi e Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, OperaFestival di Fiesole, Sinfonica Italia Classica, Il Contrappunto, Ferruccio Busoni di Empoli, Sinfonica Nazionale della Rai, Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra del Teatro Bellini di Catania e quella dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini, ma anche con l’ Orchestra di Padova e del Veneto, la Regionale Filarmonica Veneta, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra della Toscana.