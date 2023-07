Festa della Birra a Prato: Ultimo Weekend di Divertimento con Ceccherini

Ultimo weekend di spettacoli e concerti a Maliseti nell’ambito della rassegna Birra + Festival. Sul palco di fianco alla Conad, nello spazio verde fra via di Maliseti e via del Guado, da stasera a domenica arriveranno: il comico Massimo Ceccherini, la Combriccola del Blasco e le tribute band di Queen e Linkin Park. Tutte le serate sono a ingresso gratuito. Ma andiamo con ordine. Il primo appuntamento è per stasera alle 21.30 quando a Maliseti si esibiranno i Linkin Revolution, tribute band dei Linkin Park. Ad aprire la serata ci sarà invece l’esibizione di ‘Kilo mlst & Friends’. Ricordiamo che gli stand gastronomici, birrifici, mercatini dell’artigianato e le giostre per bambini apriranno alle 19.

Domani invece ci sarà un duplice spettacolo. Il comico e attore toscano Massimo Ceccherini (nella foto) sarà a cena fra gli stand del Birra + Festival, animando così l’inizio serata dei pratesi fra battute e sketch. Alle 21.30 ci sarà invece il concerto dei Queen at the races, la tribute band composta da musicisti toscani per rendere omaggio ai Queen.

La chiusura della rassegna di Maliseti è infine fissata per domenica. A cantare sul palco del Birra + Festival ci sarà la Combriccola del Blasco, un appuntamento tradizionale per Prato e che ogni volta raccoglie la presenza di centinaia di persone ad ascoltare i brani più famosi di Vasco Rossi messi in scena dalla cover band attiva dal 1990.

"I numeri delle presenze ai giardini di Maliseti stanno andando oltre le previsioni – commentano con soddisfazione gli organizzatori –. Segno che la rassegna piace e che la formula che abbina buon cibo all’organizzazione di concerti e spettacoli gratuiti funziona".