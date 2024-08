Festa del Volontariato. Tra gusto e dovere civico

Torna, dal 30 agosto al 1 settembre, la 16° edizione della Festa del Volontariato a Iolo, in piazza della pieve di San Pietro, via Guazzalotri, promossa dalla locale Misericordia in collaborazione con l’Oratorio di San Pietro a Iolo e l’Associazione culturale "Il villaggio" che si occuperà del service e l’organizzazione degli spettacoli serali. Anche per quest’anno i volontari della confraternita hanno organizzato tre giorni dedicati al gusto, al divertimento e alla sensibilizzazione dei cittadini verso la realtà associativa della sezione locale della Misericordia. In piazza della Pieve sarà possibile gustare un’ottima cena con le golose proposte cucinate dai confratelli e dalle consorelle della locale Confraternita.

Per i più giovani, ma non solo, dalle 19 alle 20.30, sempre in piazza della Pieve, si potrà gustare l’"AperiMise".

Come lo scorso anno, giovedì 29 agosto, torna "Tra argini, ponti e viottole del Coderino", la camminata organizzata dal circolo di S.Andrea. La partenza è prevista alle 19 da piazza della pieve. Al termine "Pasta Party" per tutti.

Durante le tre sere della festa sarà, inoltre, possibile conoscere le manovre di primo soccorso per disostruzione su adulto e pediatrico allo stand dedicato in piazza della Pieve. La prenotazione per cenare è obbligatoria chiamando il numero 353 4186899, si può prenotare anche su Whatsapp, I proventi della manifestazione serviranno per finanziare le attività che la Confraternita offre alla popolazione da oltre un secolo.

Monica Bianconi