Festa del Volontariato a Prato: torna a Cafaggio la 16esima edizione

PRATO

Torna a Cafaggio la 16esima edizione della Festa del volontariato. Da domani al 20 agosto, dalle 19.30 alle 22, decine di volontari si avvicenderanno nella preparazione di antipasti, grigliate, primi piatti e non solo, che si potranno gustare al circolo Arci di via del Ferro 26. Per chi non va in vacanza dunque un modo per stare in compagnia e gustare, all’interno della cornice del giardino del circolo, le prelibatezze preparate dai volontari. Come tutti gli anni il motto che la manifestazione ha sempre portato avanti, oltre alle serate di divertimento, è aiutare chi aiuta.

"Ci sentiamo in dovere – spiegano da circolo – di rinnovare l’invito, già espresso ogni anno, a prendere parte alla nostra festa, a gustare i piatti preparati dai cuochi della manifestazione che quest’anno ha raggiunto l’edizione numero sedici. Come ogni anno proseguiamo con l’impegno che ha come fine quello di dare un aiuto e un sostegno ad alcune associazioni che durante l’anno sono impegnate a sostenere quanti si trovano sempre più nel bisogno e nella necessità". Un vincolo che i volontari sentono ancora più forte dopo che anche il vescovo Giovanni Nerbini, lo scorso anno, durante la cerimonia di consegna dei contributi, alla presenza della responsabile provinciale di Arci, Ilaria Testa, lo definì come "un esempio necessario" per la città".

I nominativi degli enti che quest’anno beneficeranno dei fondi raccolti verranno selezionati dai volontari durante una riunione il prossimo settembre.

"Durante la festa – continuano dal circolo – sarà presente un banchino con alcuni prodotti di Libera Terra, provenienti dalle cooperative impegnate nelle terre liberate dalle mafie ed uno spazio dedicato ad una raccolta alimentare a favore della parrocchia di Vicofaro a Pistoia. Un ricordo che ci preme sottolineare in questa edizione va alla memoria di una grande figura dell’impegno sociale internazionale che è venuta a mancare nello scorso mese di luglio, Antonio Vermigli, giornalista e fondatore della Marcia per la Giustizia Agliana-Quarrata.

Monica Bianconi