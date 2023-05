Festa degli ambulanti Ecco le bancarelle del fine settimana

In centro torna la Festa regionale degli ambulanti a cura di Anva Confesercenti. Questa domenica e la prossima, 28 maggio, per tutta la giornata numerosi banchi tra i quali curiosare lungo un percorso che da piazza San Marco arriva fino al Castello dell’Imperatore. Prodotti tipici e artigianali, curiosità, vestiario, fiori, giocattoli, articoli per la casa e tante specialità alimentari da gustare per strada o da portare via. Saranno 140 le bancarelle provenienti da tutta la regione. "Il ritorno della Festa degli ambulanti nel suo format originale delle due domeniche è una bella notizia – dice Massimo Castellani, presidente di Anva Prato –. Dopo te anni di limitazioni dovite alla pandemia è bello poter tornare a lavorare. Un mercato è vita, comunità". Secondo il presidente di Confesercenti Stefano Bonfanti "valorizzare il piccolo commercio, compreso quello ambulante, rispetto all’omologazione in atto è vitale per la nostra economia, è il modo giusto per affrontare la crisi e ripartire mettendo al centro la sostenibilità". Questo fine settimana ci saranno altri appuntamenti con le bancarelle. In piazza del Mercato domani dalle 8 alle 13 ci sarà il consueto appuntamento con Terra di Prato e i prodotti di filiera corta. Uno spazio particolare sarà dato al miele, in occasione della Giornata mondiale delle api che si celebra proprio domani. "In questo maggio ci troviamo ad affrontare un’anomalia climatica che sta mettendo a dura prova gli apicoltori locali – dicono gli organizzatori del mercato –. Piogge e maltempo riducono la quantità di nettare disponibile per le api e compromettono la produzione di miele. Le api svolgono un ruolo fondamentale nell’equilibrio dell’ecosistema e nella nostra agricoltura: sono responsabili della fecondazione delle piante, garantendo la produzione di frutta, verdura e cereali. Ecco perché è importante sostenere gli apicoltori".

E a proposito di filiera corta domenica dalle 8.30 alle 13 nel cortile del Cinema Terminale torna Pianeta Verde, il mercato bio di prodotti a chilometro zero. Sempre domenica dalle 9.30 alle 19.30 si rinnova l’appuntamento con Mercatale, mercatino dell’ingegno e dell’occasione, con oggettistica per la casa e la persona, abbigliamento vintage, collezionismo e articoli di piccolo antiquariato. Circa una ventina gli operatori presenti fra cui privati, pensionati, disoccupati, associazioni di volontariato e beneficienza.