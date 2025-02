Festa Capodanno cinese. Tour gastronomici e visite. Ecco cosa si può fare

Capodanno cinese, ultimi giorni per prenotare esperienze di cultura cinese attraverso il cibo e visite guidate, in attesa delle tradizionali sfilate del dragone del prossimo weekend per le strade del Macrolotto 1 (sabato dalle 9 alle 18) e dal tempio buddista di piazza della Gulchierina a piazza delle Carceri (domenica dalle 9 alla 11.30). Ecco gli appuntamenti.

Sabato e domenica alle 9 ci sarà la Colazione con bacchette, guidata dalla docente e scrittrice Jada Bai. Un’occasione per conoscere la cultura cinese parlando e assaggiando una ricca ed originale colazione al ristorante Xiao Meng Lou di via Marini 1: costo 15 euro.

Sabato in due turni alle 12 e alle 18 ci sarà tour enogastronomico nel Macrolotto 0 a cura di Sarah Manganotti e le Nuvole di drago: partendo dal piazzale antistante supermercato Union city via Becagli si potrà andare alla scoperta delle diverse tipologie di cucine regionali cinesi attraversando a piedi il quartiere con la guida di sinologi e mediatori culturali: si assaggeranno piatti tipici, di cui verranno raccontate le ricette e le simbologie. Il tour è sconsigliato a chi ha allergie al glutine e crostacei, il costo è 25 euro. Per entrambe le iniziative pagamento in contanti sul luogo, durata circa due ore, prenotazioni entro mercoledì a [email protected] (ogni persona può prenotare massimo due posti).

Al Datini torna l’originale iniziativa Miantiao vs spaghetti in collaborazione con Ramunion e l’Associazione per lo sviluppo del commercio italo-cinese: mercoledì 5 febbraio dalle 11.30 gli studenti dell’istituto alberghiero si cimenteranno nella preparazione di piatti tipici, cinesi e italiani. Da prenotare sul sito del Datini.

C’è poi la bella cerimonia del tè in programma al Teatro Metastasio, domenica 9 febbraio in due turni, alle 15 e alle 17, a cura di Zen Tè: ci sono in tutto 80 posti, il costo è tre euro e la prenotazione è obbligatoria con una mail a [email protected]. Attraverso un’esperienza immersiva, i partecipanti potranno conoscere la tradizione del tè zen e vivere momenti di calma e introspezione, guidati da Cristina Hua, in collaborazione con l’Associazione Mindful Peace International.

Sabato 8 febbraio alle 11 e alle 12 e domenica alle 14 e alle 15 ci saranno anche le visite guidate al Tempio buddista Pu Hua si di piazza Gualchierina, che recentemente ha arricchito la propria collezione di preziose statue provenienti dalla provincia del Fujian. Un tour per comprendere alcuni concetti che stanno alla base delle meditazione e della dottrina buddista, a cura di Centro mindfulness Pistoia e Prato. Visite gratuite su prenotazione entro mercoledì a [email protected].

Sono due gli itinerari a piedi proposti dall’associazione The Landladies, domenica 9 febbraio alle 14.30, entrambi della durata di circa tre ore. Il primo è un percorso in centro, dal Castello, al Cassero, al Duomo, a Palazzo Datini, con degustazione finale di biscotti. Il secondo parte dal Lanificio Calamai di viale Galilei, sulle tracce dell’arte contemporanea, anche in questo caso con degustazione finale. Prenotazioni obbligatorie sul sito thelandladies.it, costo 15 euro, per informazioni 351 3160218.

Infine, l’8 febbraio c’è il Sabato magico di PrismaLab: in via Filzi dalle 15.30 alle 18.30 didattica per bambini e famiglie, con laboratori di maschere cinesi, oroscopo e fumetti, canto pop in cinese. Ingresso gratuito, prenotazioni entro mercoledì a [email protected].