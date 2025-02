Febbre da derby. In trecento a Pistoia

Il countdown è quasi giunto allo zero. Domani (calcio d’avvio alle 14.30) va in scena allo stadio Marcello Melani il derby fra Pistoiese e Prato, la partita più sentita da entrambe le tifoserie. Già, perché magari non avrà la stessa importanza delle sfide del passato, ma questa gara non può essere paragonata alle altre. Lo ha capito subito Marco Mariotti, che contro gli arancioni ha fatto il suo debutto sulla panchina dei biancazzurri nel girone d’andata. Un debutto di fuoco, con Remedi e compagni a inchiodare sullo 0-0 l’Olandesina, anche se in quel caso ai punti avrebbero meritato i lanieri più che gli avversari. L’incrocio, oltre che in campo, si annuncia elettrico anche sugli spalti, nella speranza ovviamente che tutto resti nel consentito, senza sfociare in episodi di vandalismo o violenza. Per quanto concerne i tifosi del Prato, a cui è riservato il settore ospiti (Curva Sud, con ingresso da via dei Donatori del Sangue), nella giornata di ieri è stata raggiunta e superata quota 300 tagliandi venduti. I sostenitori biancazzurri, residenti a Prato e Provincia, hanno la possibilità di acquistare il proprio biglietto fino alle 19 di oggi in modalità online sul sito etes.it oppure fisicamente presso il punto vendita Etes, Tabacchi Lizzo Sandro, in via della Lastruccia 15. I gruppi ultras hanno invitato i tifosi lanieri a ritrovarsi alle 11 al chiosco della stazione di Prato Centrale per mangiare un panino e poi raggiungere lo stadio Lungobisenzio per caricare la squadra che partirà in pullman per Pistoia. Venendo alle questioni di campo, Mariotti dovrà fare a meno dello squalificato Barbuti: al suo posto dovrebbe toccare a Magazzù. In difesa invece si potrebbe rivedere dal primo minuto Giusti. Sul fronte Pistoiese, rientrano dopo la squalifica Mazzei e Kharmoud: entrambi si giocano una maglia da titolari, ma partono sfavoriti. Ancora in forse Accardi e Foresta, recuperabili al massimo per la panchina vista l’inattività di diverse settimane. Assente lo squalificato Diodato, rimpiazzato da Stickler (ex di turno) sulla fascia destra di centrocampo.

Francesco Bocchini