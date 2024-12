Farmacie aperte. La lista dei turni di Capodanno

Le farmacie aperte domani, primo giorno dell’anno nuovo, in città e in provincia saranno ovviamente scartamento ridotto essendo un giorno festivo. Occorre quindi fare attenzione in caso di necessità di farmaci. A Prato domani saranno di turno solamente due punti vendita, ovvero la farmacia Falchi in via Roma 123/a (dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 19,30) e la farmacia "Via Roma" in via dello Sprone 2 (dalle 9 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30). Saranno naturalmente sempre aperte 24 ore su 24 le farmacie Lloyds 3 in piazza Mercatale e Lloyds 12 in via Cavour.

Ma ecco dove domani si potranno acquistare medicinali e prodotti da banco. Nei comuni medicei per Capodanno sarà è di turno la farmacia comunale di Seano in via Lame (9-13 e 16-20). A Montemurlo sarà invece di turno la farmacia D’Orsi in via Montalese 410 (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20). Infine, in Val Bisenzio tutto il giorno sarà di turno la farmacia Zanni di Mercatale in via Del Bisenzio 262 (10-12,30 e 17-19 con reperibilità nelle ore di chiusura).