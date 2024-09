Fantacalcio pratese. Le sfide dopo l’asta

Quel che è fatto è fatto, le rose sono al completo. Ora in campo entrano esperienza e sapienza dei fantallenatori. Si è svolta venerdì pomeriggio la ’mitica’ asta della Lega Trombarda, vero campionato cult pratese di fantacalcio. Appuntamento nel primo pomeriggio fino a sera al circolo Matteotti per acquisti, rialzi, ’sgambetti’ e rivalità che si riaccendono per comprare quel giocare talentuoso scovato nelle prime partite, vere, della seria A. E’ la bellezza della Lega Trombarda, vera istituzioni pluridecennale, che rinnova anno dopo anno i suoi riti con grande partecipazione delle società in gara. Una lega che vede fra le 16 squadre protagoniste nomi noti della città: i giornalisti Piero Gherardeschi, Gigi Paoli, Piero Ceccatelli, Stefano Cecchi, Paolo Toccafondi. E poi lo scrittore Sandro Veronesi, i politici o ex Roberto Rosati, Gianluca Bini, Daniele Spada, solo per citarne alcuni.

Ecco a fianco la foto che immortala la nuova stagione della Lega Trombarda. Da sinistra in piedi Carlo Galardini con i figli Claudio e Alessandro (The Beatles), Carlo Bacci (Atletico Mompracem), seminascosto dietro di lui Fabrizio Fabrizi (Dalì Blue Team, assente in foto l’altro socio Piero Piccioli), Luca Rinfreschi (Druidi), Roberto Rosati (The Reds), Michele Giachetti e Fabrizio Falai (Lokomotiv 740), Stefano Cecchi (Montreal Canadiens), Giovandomenico Mattei (All Blacks), Massimo Mazzoni e il figlio Francesco (Farolito Bronzeo United, manca l’altro socio Sandro Veronesi), Gianluca Bini (Patriots), Piero Gherardeschi (Sorci Verdi), Antonio Federighi (Il Baluardo), Gigi Paoli (Galceti Park Rangers), in seconda fila Fabio Barni e Paolo Toccafondi (Stampdoria, in sostituzione di Piero Ceccatelli), Tiziano Taiti (Grampus) e Daniele Spada (Dinamo Gina).