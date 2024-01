Familie Flöz al Politeama. Arriva Hotel Paradiso. Successo internazionale che può incantare tutti

Faranno sognare con le loro poetiche e divertenti maschere, protagoniste di uno spettacolo che tingerà di noir con una dose di comicità il palcoscenico del Politeama Pratese. Per la prima volta in città, la compagnia tedesca Familie Flöz, famosa in tutto il mondo per il suo teatro di figura, porterà a Prato lo spettacolo di successo che ha fatto conoscere a livello internazionale gli attori-mimi del gruppo berlinese nato trent’anni fa. Rivolto a un pubblico di grandi e piccini (bambini dai sei anni in su) Hotel Paradiso, in scena sabato 27 gennaio alle 21 con replica domenica 28 alle 16, vive della forza espressiva delle maschere, tratto distintivo dei Familie Flöz che utilizzano in modo ironico il linguaggio del corpo dando voce alle tante sfaccettature dell’animo umano, in un giallo ambientato in un albergo sulle Alpi pieno di poesia e umorismo. L’arrivo del gruppo di punta del teatro di figura contemporaneo, acclamato dai pubblici di tutte le età e dalla critica mondiale, rappresenta una novità per il Politeama Pratese che ha scelto la “molteplicità” fra le parole chiave dell’ultima stagione ispirata a Italo Calvino per un cartellone eterogeneo e multidisciplinare che coniuga teatro di prosa, danza, musical e arte mimica. Come suggerisce il titolo dello spettacolo, la scorciatoia per il paradiso passa per l’inferno. Amori, rivalità e misteri da risolvere sono gli ingredienti di questa grottesca commedia ambientata in un piccolo albergo di montagna gestito con pugno di ferro dalla anziana capo-famiglia e al centro di strani accadimenti. Dal figlio che sogna il vero amore in perenne lotta con la sorella per il controllo sulla gestione dell‘albergo alla donna del pianerottolo con problemi di cleptomania fino al cuoco con la passione di macellare animali e non solo. All’affiorare del primo cadavere tutto precipita e per la chiusura dell’albergo sembra a questo punto solo una questione di tempo.

Uno spettacolo senza le parole ma incredibilmente eloquente perché è come se le grandi maschere caricaturali dei Familie Flöz parlassero con il corpo, declinandosi in una varietà di espressioni e stati d’animo per offrire un campionario di situazioni comiche e grottesche. La compagnia prende il nome dal titolo della prima commedia messa in scena nel 1994, Familie Flöz kommt Über Tage. Hotel Paradiso è fra le produzioni più rappresentate dei Familie Flöz durante le tournée internazionali in 35 diversi Paesi fino all’Estremo Oriente, imponendosi al Festival Fringe di Edimburgo per tre settimane di fronte a sale del tutto esaurite. Per lo spettacolo al Politeama il costo del biglietto varia da 20 a 30 euro, ridotto 15 per under 25, riduzione del 10 per cento per soci Coop. Attiva una promozione famiglie: il secondo accompagnatore adulto non paga il biglietto d’ingresso. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta il martedì, il giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. In occasione di ogni spettacolo serale, a partire dalle 20 viene servito un aperitivo con formula cena ai tavolini del Politeama Bar a cura di È•ra - Agenzia Gastronomika: il costo è di 15 euro con prenotazione consigliata via Whatsapp 328 3829633 o per mail a [email protected]. Informazioni: www.politeamapratese.it