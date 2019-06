Prato, 1 giugno 2019 - «Mi ha spinto a partecipare a Uomini e Donne il fatto che ancora ad oggi, a quasi 25 anni, sono ancora single. Non sono mai stato innamorato e volevo nuovamente mettermi in gioco». Lo scriveva Fabiano Vitucci sulla sua pagina Facebook, il 26 febbraio 2015. Per la seconda volta, la prima all’età di 21 anni, il giovane aveva deciso di ricoprire il ruolo di corteggiatore nella famosa trasmissione di Maria de Filippi «Uomini e donne». Nel 2015 aveva nuovamente sceso le scale del programma Mediaset per corteggiare la tronista Valentina Dallari.

A quel tempo, oltre ad insegnare nuoto ai bambini lavorava in una ditta di autoricambi. La ragazza lo notò subito, nonostante non amasse i biondi, precisò. E lui nella presentazione che fece di sé in trasmissione assicurò con il suo inconfondibile accento toscano: «Sono un bravo, bravissimo ragazzo», facendo scoppiare una risata, di simpatia, nello studio. Ma nonostante questo, la scintilla fra i due non partì mai, e Fabiano decise di lasciare presto la trasmissione. «Non avevo partecipato per visibilità, ma per conoscere una ragazza al di fuori dei soliti contesti banali. Il mio interesse per Valentina non era ricambiato» scriveva sui social. Fin da giovanissimo Fabiano aveva avuto la passione per il mondo dello spettacolo. Sguardo tenebroso e fisico scultoreo, aveva lavorato come modello nella sua Prato e non solo, partecipato a numerose sfilate, a set fotografici e realizzato cataloghi, oltre a districarsi fra vari lavori. La rete è piena di suoi scatti realizzati per varie campagne. Per Fabiano quella del 2015 a «Uomini e Donne» non era stata la prima esperienza televisiva nella trasmissione, aveva già partecipato per ben due volte al programma. La prima scese a corteggiare la tronista Giorgia Lucini, che poi scelse un altro ragazzo. La seconda volta andò a corteggiare la tronista Chiara Sammartino. Tre anni dopo la sua ultima esperienza a «Uomini e Donne» Fabiano trova l’amore, lontano dagli studi televisivi.

«La mia donna ideale deve rispecchiarmi, nel senso che io sono un ragazzo socievole, semplice, solare, dolce, coccolone, un po’ permaloso» scriveva nel post su Facebook nel 2015. Finalmente quella ragazza l’aveva trovata a ventinove anni. Un sentimento forte tanto da fargli lasciare la sua Prato, in cui era nato, e venire a vivere a Montevarchi. Era successo appena quattro mesi fa. Forse, finalmente appagato, aveva lasciato il mondo dello spettacolo e aveva cominciato a lavorare come interinale nella multinazionale Abb. Sulla sua pagina Facebook, non quella ufficiale di modello, ma quella in cui appare come un ragazzo semplice, è accanto a lei. Tutta la sua vita, ora, era dentro quella foto. In quei due volti, vicini. Anni per trovarla e poi il destino crudele.