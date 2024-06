Ex studenti si ritrovano dopo 52 anni

Ritrovarsi 52 anni dopo a Poggio a Caiano. Gli studenti della 2a e 3a indirizzo elettromeccanico dell’Istituto Benvenuto Cellini di Firenze, si sono ritrovati alla villa medicea per rivedersi a distanza di anni e per seguire una "lezione di storia" con il professore di allora Anselmo Cassino. "Questa insolita lezione – racconta Viviano Bernardini, uno dei coordinatori del raduno - si è svolta all’interno della villa medicea di Poggio, dove il nostro docente delle superiori ha dato vita con le sue parole, come per magia, alla descrizione delle opere che affrescano i soffitti e le pareti delle sale".

Tutti con il naso all’insù ad ascoltare il loro anziano professore, questi "ragazzi" dei primi anni ’70 diventati poi professionisti, imprenditori, dottori, artigiani. Di una cosa vanno orgogliosi: l’istituto Cellini ha contribuito alla loro formazione e alle scelte per il futuro. E il collante che ha tenuti uniti questi ex studenti, è la consapevolezza di aver contribuito con le loro professioni, in questo ultimo mezzo secolo, allo sviluppo della città di Prato. Ecco i nomi degli ex studenti del Cellini che hanno partecipato al ritrovo: Carlo Barni, Viviano Bernardini, Roberto Biolchi, Virgilio Chiani, Guido Ceri, Gianluca Bessi, Massimo Casati, Andrea Cesarini, Carlesi, Frati, Fabio Faggi, Andrea Fiaschi, Mauro Gucci, Paolo Pini, Alessio Querci, Paolo Mascii, Marcello Becattini, Marcello Becattini, Marco Matteini, Maurizio Mitrugno, Franco Nocentini, Fabrizio Pagli, Anselmo Potenza, Valerio Paoli, Stefano Roti, Federico Sarti, Stenio Salvadori, Franco Schirò e Claudio Tronci. Questa giornata densa di "amarcord" si è conclusa con un pranzo in trattoria, ricordando i vecchi tempi e progettando quello che ancora ognuno di loro vorrebbe fare.

M.S.Q.