Ex insegnanti in campo. Aiuto ai ragazzi per i compiti. Lezioni gratuite e laboratori

Un progetto nato nel 2022 da Arciragazzi Prato, Spi Cgil Prato e 4 insegnanti in pensione, Sandra Bolognesi, Barbara Barontini, Maura Tatti e Stefania Rossi. E che ha riscosso successo, tanto che c’è bisogno di più forze. Obiettivo comune intervenire sull’insuccesso scolastico, prevenendone la dispersione. "C’è la volontà di rendere autonomi gli studenti nello svolgimento delle attività scolastiche – spiega il presidente di Arciragazzi Alessandro Venturi – favorendo la consapevolezza delle competenze e la motivazione ad apprendere. Oltre all’aiuto per i compiti organizziamo anche attività ludiche come incontri alla Biblioteca Lazzerini, laboratori, visite guidate nella città e nei musei e la festa finale che quest’anno si terrà giovedì 29 maggio presso il Parco della Liberazione".

Il progetto, rivolto ad alunni della scuola elementare e media, usufruisce dell’aiuto di insegnanti in pensione che, in un rapporto 1 ad 1, diventano dei punti di riferimento, oltre che dei tutor, per i ragazzi e le loro famiglie. "Dopo aver vissuto una vita nella scuola abbiamo la possibilità di mettere a disposizione la nostra professionalità", raccontano le insegnanti. "Seguiamo i bambini fin da piccoli e nel tempo siamo diventati per loro dei punti di riferimento, aiutandoli non solo nell’esecuzione dei compiti ma dando loro gli strumenti per riuscire a superare i nodi che li tengono bloccati. L’obiettivo finale è che ogni studente riesca a prepararsi in autonomia, tenendo il passo con la classe".

Le attività rivolte ai ragazzi sono completamente gratuite e si basano sulla volontarietà degli insegnanti. "È un servizio nuovo curato da volontari qualificati e professionali" afferma Luisa Peris, presidente del Cesvot Prato. "L’educatore diventa facilitatore del percorso di apprendimento, è un tassello per arrivare ad avere una comunità che educa ponendosi tra scuola e società".

Il progetto, che ha ricevuto il sostegno dal Comune di Prato, della Regione Toscana, del Ministero delle Politiche Sociali e della Sirio Solution Engineering SPA, si svolge principalmente presso Arciragazzi, il circolo di Coiano e la sede Spi Cgil. "Data la sempre maggiore richiesta" concludono le docenti "ci rivolgiamo a tutti gli insegnanti in pensione che hanno ancora passione per il proprio lavoro e vogliono scommettere su questa sfida educativa. L’appello è quello di aiutarci mettendo a disposizione due ore a settimana, nella fascia pomeridiana, per sostenere questi ragazzi". I docenti e presidi in pensione che volessero aderire al progetto possono scrivere a [email protected] o chiamare al 0574422019.

Martina Marotta