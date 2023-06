Ex Fabrica, un Nome per i bambini Ecco lo spettacolo di Met e Tpo

Spazio anche per i bambini da Ex Fabrica, il giardino estivo del Fabbrichino in via Targetti. Fino a venerdì 30 giugno, tutti i pomeriggi dal martedì al venerdì, alle 18.30, va in scena la nuova produzione targata Teatro Metastasio e Compagnia Tpo: lo spettacolo Nome. La pièce racconta di un’amicizia speciale, quella tra Daniele e la sua bambola preferita. Come aveva potuto dimenticare la compagna dei più bei momenti della sua infanzia? Facile! Non le aveva mai dato un nome. Nome è un viaggio poetico in equilibrio tra danza e parola nei ricordi di un ragazzo e dello straordinario rapporto che lo legava alla sua bambola. Un salto nella memoria di tutte e tutti, quando le amicizie più forti erano quelle che ci legavano ai nostri giocattoli, ma anche una riflessione sullo sviluppo delle emozioni e degli affetti. Nome parla dell’importanza di un atto semplice: dare un nome alle cose. Lo spettacolo dura 45 minuti ed è adatto ai bambini dai 5 anni in poi; i biglietti costano 6 euro per i ragazzini (5,5 on line) e 7 euro per gli adulti (6,5 on line). Nome va in scena in questa area verde dotata di un grazioso tappeto erboso ed una bordura coltivata con piante perenni e aromatiche: il pubblico di bambini e famiglie viene accolto nel prato che si estende al bordo di una ciminiera oramai inattiva ma che simbolicamente rappresenta un trait d’union tra passato e presente della storia della nostra città.

E proposito di ex Fabrica, da segnalare anche l’appuntamento con la musica live di domani sera con il concertio di Umberto Maria Giardini. Noto al pubblico più ampio con il vecchio pseudonimo di Moltheni (usato fra il 1999 e il 2010) Giardini è considerato uno dei padri fondatori del movimento alternativo della musica italiana, nato attorno la fine degli anni Novanta. Domenica ci sarà invece l’aperitivo dalle 19 alle 23 in compagnia del Collettivo 59100, realtà che parte da una radio, Radio59100, alle prese con produzioni di podcast e interviste dedicate al mondo della musica, in particolare del filone genere elettronico. Infine, c’è da ricordare che ogni sera meno il lunedì Ex Fabrica apre il suo summer bar, dove è possibile trovare birre, cocktail, bibite e gelati, burger e piatti vegetariani e non.