Ex Fabbrica Rossa, uscito il bando Via al progetto del teatro di Oste

È uscito il bando di gara dell’ex Fabbrica Rossa. Il progetto di rigenerazione urbana dello spazio nel centro della frazione di Oste arriva nella fase dell’affidamento dei lavori, un passaggio fondamentale per arrivare entro il 2026 al completamento dell’opera. Il Comune di Montemurlo ha pubblicato l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori nell’area della Fabbrica Rossa che vedranno la costruzione di un nuovo teatroauditorium e i servizi pubblici annessi alla piazza Amendola.

Si tratta di una gara europea a procedura aperta. La scadenza per presentare le offerte è prevista per il prossimo 31 luglio. Il quadro economico del progetto è pari a 7 milioni e 300 mila euro, nei quali sono compresi i 5 milioni di euro del finanziamento Pnrr, i 500 mila euro del Fondo opere indifferibili (a cui ha fatto ricorso il Comune per affrontare il rincaro dei costi dei materiali) e 1,8 milioni di euro di risorse comunali. L’importo complessivo a gara, per la progettazione esecutiva ed i lavori, è di 5 milioni e 450 mila euro circa. Possono partecipare alla gara imprese singole o in forma associata. Il progetto esecutivo deve essere presentato entro 45 giorni e l’appalto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa: sono previsti 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica. Nell’offerta tecnica possono essere presentati miglioramenti del progetto di tipo tecnico-architettonico, impiantistico o attraverso l’utilizzo di tecniche B.i.m. (Building information modeling, metodo di progettazione collaborativo, che permette di integrare in un unico modello le informazioni utili in ogni fase della progettazione), o offerte di riduzione dei tempi contrattuali.

Il progetto di fattibilità del nuovo teatro-auditorium è stato realizzato dagli uffici tecnici comunali, mentre la gara per il progetto architettonico definitivo, che si è svolta nei mesi scorsi, è stata vinta da un gruppo temporaneo d’imprese (Mdu Architetti Associati di Prato, Open Ingegneria, Esa engineering, Andrea Fiaschi geologo).

"Un progetto di rigenerazione urbana destinato a cambiare il volto di Oste – sottolinea il sindaco Simone Calamai – La predisposizione degli atti di gara ha richiesto un grande impegno per poter andare a bandire uno degli appalti di gara più importanti che il Comune di Montemurlo ha effettuato negli ultimi decenni".