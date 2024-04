Evento al Met di Biffoni. Interrogazione di La Porta al ministro dell’Interno

"Mascherare un evento di propaganda elettorale con un atto dovuto per legge è offensivo nei confronti dei pratesi. Ho presentato un’interrogazione al ministro degli Interni per far luce sull’intera vicenda". La deputata di Fratelli d’Italia Chiara La Porta annuncia battaglia anche in Parlamento sulla relazione di fine mandato della giunta Biffoni pubblicizzata con foto, video, brochure e l’evento al Metastasio con una spesa di circa 50mila euro per le casse del Comune. "Il sindaco Matteo Biffoni – aggiunge La Porta – ha sostenuto che la legge impone una relazione di fine mandato e che l’evento che si è tenuto al Metastasio, ‘Prato’ è avanti’, fosse l’occasione per narrare ai pratesi i propri dieci anni da primo cittadino. Non vogliamo credere che il sindaco sia in mala fede, ma è evidentemente confuso, anche e soprattutto su come devono essere gestiti i denari pubblici". Per legge il primo cittadino uscente deve presentare i documenti che illustrino tutta l’attività dell’amministrazione, ma secondo La Porta "non certo organizzare eventi di propaganda elettorale spacciati per atto dovuto ai cittadini". Non solo. "Le pagine della brochure – aggiunge la deputata –, realizzate da un’agenzia di comunicazione esterna all’amministrazione, in cui vengono esposte le azioni dal 2014 al 2024, e diffuse capillarmente online da giorni, sono solo uno specchietto per le allodole. In attesa che, negli atti pubblici, si possa leggere la relazione di fine mandato dovuta, ho presentato l’interrogazione al ministro degli Interni. I denari pubblici – conclude – appartengono alla comunità, che merita siano investiti per il suo bene e con trasparenza".