Evacuazione preventiva per 150 cittadini

Una nuova allerta meteo per rischio idraulico ed idrogeologico del reticolo minore è stata diffusa dalla sala operativa unificata della Protezione civile regionale. L’allerta, in vigore dalle 21 di ieri, fino alle 18 di oggi sarà di codice arancio e di nuovo a Montemurlo scatta l’evacuazione preventiva per le 150 persone che abitano nella zona a rischio torrente Stregale. Il territorio montemurlese è stato fortemente indebolito a seguito dell’alluvione del 2 novembre e sono in corso interventi di somma urgenza, per una valore complessivo di quasi 5 milioni di euro, per mettere in sicurezza il reticolo idraulico che attualmente presenta criticità tali da spingere il sindaco a firmare nuovamente l’ordinanza di evacuazione. Il fosso che passa nei pressi del centro crea un problema serio e di sicurezza: la situazione di fragilità dello Stregale comporta ogni volta che viene emessa un’allerta meteo, anche di entità lieve, l’evacuazione di 150 persone che abitano ai piani bassi e interrati di cinque strade di Montemurlo e così nella tarda serata di ieri il Comune di Montemurlo ha disposto l’evacuazione di tutti i cittadini che abitano ai piani interrati, seminterrati, ai piani terra e rialzati "per tutelare la sicurezza e incolumità pubblica in cinque strade di Montemurlo centro". Si tratta di via del Parco, via Fratelli Cervi, via Montalese, via Morecci e via Giunti.