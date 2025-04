Eureka vince 2-1 contro Hitachi Pistoia nel triangolare di Coppa

Caca e Bellini hanno timbrato il cartellino, vanificando il gol ospite di Gasperini. E l’Eureka, vincitrice della Coppa Faggi, ha regolato per 2-1 l’Hitachi Pistoia che si è aggiudicata la Coppa Pezzimenti. E’ il verdetto emesso ieri dalla prima partita del triangolare della fase regionale di coppa, che mette di fronte tutte le vincitrici delle coppe provinciali in un torneo pronto a regalare alla prima classificata la promozione in Seconda Categoria.

Gli uomini di mister Ottati si sono presentati a Pistoia forti del 7-0 con cui hanno vinto la scorsa gara del campionato di Terza Categoria contro La Briglia. E sono così riusciti a conquistare i tre punti anche in questo caso: adesso osserveranno un turno di riposo, mentre l’Hitachi giocherà il prossimo mercoledì contro il Marciana 2.0 (che ha vinto la coppa provinciale di Pisa). Cuzzavaglio e soci si giocheranno quindi il passaggio al turno successivo quando, il 23 aprile prossimo, sfideranno a loro volta il sodalizio pisano.

Accederà alle semifinali solo la prima classificata, sfidando con tutta probabilità i maremmani dell’Alberese (che hanno brutalizzato il Marciana Marina con un 6-0 di stampo tennistico). Il conto alla rovescia può insomma partire.