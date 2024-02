Esperti di automazione e robotica. Nasce il corso chiesto dalle aziende

Partire dall’analisi dei dati può essere utile anche per scegliere la scuola superiore. ll quadro è offerto da Excelsior, il sistema informatico per l’occupazione e la formazione che fotografa, anche per il 2023, i programmi occupazionali delle imprese pratesi. Il dato che emerge in maniera evidente è che le aziende che assumono sono il 61%, e che gli occupati sono per il 21% i giovani; di essi il 46% è di difficile reperimento. Il profilo maggiormente richiesto è quello di operaio addetto a macchinari dell’industria e delle confezioni - ne occorrono 7.480; ma, si stima che oltre la metà manchi all’appello. Excelsior indaga infine sui motivi per cui queste professionalità sono così rare: mancano in assoluto i candidati e quelli che ci sono hanno preparazione inadeguata.

Da qui la scelta dell’istituto Marconi di puntare sulla formazione di questo tipo di professionalità grazie all’attivazione, da settembre, di un nuovo indirizzo di studi incentrato su automazione e robotica. Due specializzazioni molto richieste dalla imprese sempre più tecnologiche e con necessità di impiegati che conoscano la robotica oltre che l’automazione.

"Per questa ragione noi, ’Amici del Marconi’ - interviene Massimo Becheri coordinatore del gruppo Meccanotessili della sezione Metalmeccanica di Confindustria Toscana Nord - supportiamo da tempo la scuola e gli studenti con un rapporto costante teso a favorire stage con cui concordano progetti formativi creati su misura, con incontri con esperti provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni, con visite aziendali; pensiamo anche di organizzare incontri con i nostri storici dipendenti, di cui questi ragazzi potranno essere i naturali eredi. Sottolineiamo quanto sia importante che la scuola che viene scelta abbia rapporti consolidati con l’industria di riferimento: per noi aziende del territorio sostenere stabilmente il corso Made in Italy declinazione elettrotecnica, automazione e robotica del Marconi è garanzia di serietà del corso di studi e di sicura occupazione futura".

Da settembre la scuola di via Galcianese proprio per andare incontro alle esigenze del mondo produttivo attiverà un particolare indirizzo orientato proprio a favorire specializzazioni nel campo delle robotica, dell’automazione e della domotica: "Grazie al Pnrr abbiamo potuto ampliare i laboratori acquistando sistemi informatici e macchinari di ultima generazione per permettere ai nostri studenti di specializzarsi nei campi che sono quelli più richiesti in questo momento - spiega il dirigente del Marconi, Paolo Cipriani -. Inoltre avremo a disposizione fondi per aumentare le ore professionalizzati per i ragazzi e quindi di laboratorio oltre che per la formazione dei docenti. In classe avremo specialisti esterni, ingegneri, che verranno a fare lezione. Una bella opportunità per la scuola che si avvicina sempre più al mondo del lavoro e offre agli studenti un diploma calibrato sul mondo del lavoro".

Per iscriversi alla scuola superiore c’è tempo fino al 10 febbraio: il nuovo indirizzo offerto dal Marconi è una delle tante opportunità presenti a Prato. "E’ necessario che, in un momento tanto importante nella vita di un giovane sia ben chiaro il panorama domanda-offerte di lavoro sul territorio", chiude Becheri c componente del gruppo ’Amici del Marconi’ (oltre trenta aziende della sezione Metalmeccanica di Confindustria del comparto meccanotessile impegnate nella collaborazione con l’istituto Marconi.

Silvia Bini