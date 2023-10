Esce "Un diamante fra le stelle". Il terzo libro di Martina Marotta

L’Alfiere della Repubblica Italiana Martina Marotta (foto), 26 anni, torna in libreria con un’altra fatica letteraria "Un diamante fra le stelle": il libro sarà presentato il 28 ottobre alle 17 nella sede della Croce Rossa Italiana di Prato. Il volume, edito da Attucci Editrice- Carmignano, contribuisce al finanziamento delle attività che l’associazione "Un soffio di speranza" realizza per la ricerca e la cura delle malattie rare polmonari.

"Non è la prima volta che con i miei libri aiuto associazioni che si impegnano nel sostegno degli ammalati e delle persone bisognose, quelli che vengono definiti ’soggetti invisibili’ perché molte volte non hanno nemmeno l’assistenza sanitaria come avviene per i senza fissa dimora", racconta Martina.

Con il suo primo volume "L’arcobaleno della III A" ha aiutato le attività delle sedi di Prato e di Potenza di Ail (Associazione Italiana per la lotta alle leucemie). Con il secondo libro "Io spero che..." ha contribuito a realizzare alcuni progetti proposti ai colleghi volontari del comitato pratese della Cri. "Stavolta aiuterò ’Un soffio di speranza’, impegnata con i medici dell’Università di Siena nella ricerca scientifica e nelle migliori cure per far fronte alle malattie rare polmonari – spiega Martina – Di recente ho toccato che cosa può succedere alle persone colpite da una di queste terribili malattie. Purtroppo mia madre è deceduta nei mesi scorsi a causa di una di queste. In molti ospedali italiani, ma anche all’estero, i ricercatori, i medici, gli operatori sanitari fanno l’impossibile per sconfiggere la malattia".

Martina Marotta ha iniziato fin da giovanissima a scrivere poesie, ha pubblicato il suo primo libro a 12 anni, il secondo alcuni anni dopo. Ha scritto numerose poesie e fra queste alcune conosciute all’estero perché ha partecipato ed ha vinto concorsi in Svizzera, Francia, Grecia e in Australia.

La sua poesia "L’Arcobaleno della III A", che ha dato il titolo al suo primo libro, è stata tradotta in 24 lingue. La giovane scrittrice e poetessa ’toscolucana’, come spesso si definisce, ha conseguito oltre 350 premi letterari dal 2005 al 2015. La nuova raccolta di poesie e brani in prosa sono dedicati a sua madre Antonella e contiene cinquanta fotografie naturalistiche, fiori che con i loro petali colorati accompagnano, con tenerezza, il percorso di dolore descritto in versi da Martina. Laureata in Comunicazione Pubblica, Digitale e d’Impresa, in occasione della presentazione Martina reciterà alcune poesie con altri poeti e volontari della Croce Rossa Italiana. Presenti alcuni medici che parleranno degli studi in corso per la cura delle malattie rare polmonari.

Sa.Be.