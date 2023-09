"Erbacce e sporcizia a Prato: la pensilina degli autobus è da vergogna"

Piante incolte alla pensilina degli autobus, strada dissestata, strisce pedonali invisibili, asfalto distrutto in più parti. È la situazione di degrado in cui si presenta via Pistoiese all’altezza della rotonda con via di Montemurlo. "La fermata del bus e la banchina stradale sono una giungla piena di sporcizia. La segnaletica stradale ormai non esiste più da anni", scrive al numero WhatsApp del cittadino cronista un residente della zona. "Senza rallentatori le auto sfrecciano ad altissima velocità. I residenti sono costretti a parcheggiare le auto in un terreno sconnesso, molti quartieri sono stati riqualificati perché ci sono zone di serie A e zone di serie B?".

Le immagini allegate al messaggio WhatsApp mostrano la pensilina dei bus avvolta dal degrado, così come l’asfalto della strada costellato di buche e avvallamenti oltre alle strisce pedonali, lungo via Pistoiese, una delle strade più trafficate della città completamente scolorite, quasi invisibili, e quindi insicure.

Ci sono problemi da segnalare? Scriveteci una mail o un messaggio WhatsApp. Scrivete e segnalate situazioni di degrado: grazie alle indicazioni dei cittadini cronisti insieme tenteremo di rendere migliori i quartieri della città. Continuate a denunciare quello che non va nelle vostre zone scrivendo alla nostra mail di redazione [email protected] oppure al nostro numero WhatsApp dedicato al cittadino-cronista 337.1063052 e pubblicheremo le vostre proteste per cercare di migliorare insieme la nostra città. Da mesi stiamo raccogliendo spunti e suggerimenti con l’obiettivo di risolvere piccoli e grandi problemi, dalle buche agli ostacoli sui marciapiedi fino ai problemi si sicurezza e igiene. Segnalazioni, fotografie, video girati dai cittadini, per sottolineare i problemi della città e sensibilizzare le istituzioni sui problemi. E’ lo spirito del cittadino cronista, lo spazio che La Nazione riserva alle indicazioni che arrivano direttamente dai nostri lettori.