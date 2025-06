Equilibrio e forza fisica. Visite gratis agli anziani

Un passo falso, un tappeto che scivola, una scarpa che si impiglia. Bastano pochi secondi per cambiare la vita di una persona anziana. Le cadute domestiche rappresentano oggi una delle principali minacce per l’autonomia degli over 65, ma la buona notizia è che nella maggior parte dei casi si possono evitare e recuperare grazie a percorsi di riabilitazione personalizzati. Villa Fiorita scende in campo con un’iniziativa aperta alla città: due pomeriggi dedicati alla prevenzione, oggi e giovedì 12 giugno dalle 15 alle 18.

In Italia il 28,6% delle persone con 65 anni e più cade nell’arco di 12 mesi¹, e il 43% di chi cade lo fa ripetutamente. Il 60% degli incidenti avviene proprio tra le mura domestiche¹, in quegli spazi che dovrebbero essere i più sicuri. "Le cadute non sono una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento", spiega Annalisa Landi, geriatra di Villa Fiorita. "Spesso dipendono da una combinazione di fattori: riduzione della forza muscolare, problemi di equilibrio, farmaci che possono causare vertigini, ma anche semplici ostacoli domestici come tappeti mal fissati o illuminazione insufficiente. La maggior parte di questi elementi può essere corretta".

Durante le due giornate, geriatri e fisioterapisti offriranno visite e consulenze gratuite personalizzate. Ogni partecipante riceverà una valutazione dell’equilibrio e della forza muscolare, consigli pratici per rendere sicuri gli ambienti domestici, indicazioni su semplici esercizi da fare a casa, oltre a percorsi di riabilitazione personalizzati che potranno essere svolti a Villa Fiorita o direttamente a domicilio. Le visite sono completamente gratuite, ma è necessario prenotare al numero 0574.4891 o scrivendo una mail a [email protected].