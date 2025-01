Epifania, è festa in piazza. Calze e dolci per i bambini. Nei circoli teatro e giochi

L’Epifania quest’anno può contare su due giorni densi di appuntamenti, oggi e domani.

A Prato domani la Befana si recherà all’ospedale Santo Stefano con la visita nei reparti alle 11 e alle 15, inizierà la distribuzione di materiale da disegno ed intratterrà i bimbi presenti mentre, dalle 17,30 alle 18 si terrà la tradizionale discesa della Befana dal campanile del Duomo per regalare a tutti caramelle di ogni tipo. Le iniziative sono organizzate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Prato in collaborazione con la Curia arcivescovile e il Comune. Oggi (ore 16) al museo di Palazzo Pretorio laboratorio “I tesori dei Magi”, ideale per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni. Il costo è 5 euro.

Al circolo Arci La Macine Arci domani alle 17 c’è “Pagliacciate” con i Formaggini Guasti per bambini da 3 anni in poi. A seguire arriverà la Befana con una calza per tutti i bambini e ricca merenda. A Viaccia al circolo “La Libertà del 1945” questa sera (ore 21) spettacolo “Fantasticamente”.

Al circolo Arci di Paperino oggi alle 16 le feste si chiuderanno con il tombolone e le Befane dalle 21 che porteranno calze e dolci ai bambini del paese.

In Val Bisenzio c’è l’imbarazzo della scelta: a Vaiano domani (ore 10) alla Casa del Popolo, è in programma Scuola di Circo, a cura di Factory TAC e alle 16, in piazza Galilei (o alla Casa del popolo in caso di maltempo) ci sarà lo spettacolo Cartoon Toylette, a cura del Teatro delle Foglie. A Cantagallo domani alle 16,30 concerto dell’Epifania nella pieve di Usella, organizzato dal Comune con la Corale Quarta Eccedente in un repertorio natalizio che comprende brani della tradizione italiana e straniera di varie epoche. A Vernio domani, all’ex Meucci, alle 15m30 nella sala delle Capriate arriva lo spettacolo Giulivo Baloon Show con l’esilarante clown Davide Bianchi. Dopo lo spettacolo, alle 17 sempre al Meucci arriva la Befana, che porterà i “sacchetti” ai bambini presenti, che potranno anche partecipare ad un laboratorio creativo con Giulio e Corina. Ci sarà anche una merenda a base di zucchero filato, dolcetti vari e bevande calde e si potrà giocare al gioco dei tappi con ricchi premi. Il tutto a suon di musica per ballare o solo ascoltare. Iniziativa a cura del Comune in collaborazione con “Aiuti dalla Vallata”.

Ricca Epifania anche al circolo Arci 11 Giugno di Carmignano: domani alle 15 nei locali di piazza Vittorio Emanuele II laboratorio per bambini e alle 16 arriva la Befana per distribuire calze.

A conclusione sarà consegnata la calza della speranza al sindaco Prestanti. E sempre domani alle 16,30 si gioca a tombola al circolo “A. Naldi“ a Poggio alla Malva. A Montemurlo oggi dalle 15 la Befana della Vab passerà alle case a consegnare le calze. Inoltre quest’ anno la Befana farà la sua comparsa in piazza della Repubblica domani dalle 16 per salutare i bambini presenti.