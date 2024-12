Epic-Experience Prato Industrial Culture, al via il percorso

Prato, 5 dicembre 2024 - Ha preso il via formalmente ieri, con l’incontro operativo di kick off fra il Comune di Prato e i nove partner coinvolti, il progetto europeo "EPIC - Experience Prato Industrial Culture". Scopo del progetto, che durerà 42 mesi (fino al 31 maggio 2028), implementare e arricchire l'esperienza di "TIPO - Turismo industriale Prato", a partire dalla analisi delle tendenze del mercato turistico, fino alla creazione in modo condiviso e collaborativo con il territorio di nuovi prodotti turistici, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio industriale passato e presente per attrarre i turisti. Il tutto nell’ambito di un approccio di "turismo senza fine", che prevede di attirare turisti tutto l'anno ed espandere le esperienze dal mondo reale integrando esperienze fisiche e digitali, anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, per un’esperienza più coinvolgente e realistica. Offerte, iniziative ed eventi, che il progetto EPIC prevede di testare sul campo e monitorare, anche in termini di sostenibilità socio-economica ed ambientale. L’incontro di ieri, il cosiddetto kick off, è stato il primo incontro di lavoro operativo dei partner, che si sono confrontati su tempistiche, metodologie, modalità di interazione, anche per allineare le proprie attività rispetto ai tempi e ai monitoraggi richiesti dall’Unione Europea per la rendicontazione. Erano presenti i rappresentanti del Comune di Prato, con gli uffici coinvolti e l’assessora al turismo Chiara Bartalini, e i partner del progetto che sono: Fondazione Museo del Tessuto di Prato, Consiglio Nazionale delle ricerche - Istituto per la Bioeconomia, Cristoforo Società Cooperativa Sociale, Lama Impresa Sociale, Flod, Eutropian Associazione, Fondazione Sistema Toscana, Immerxive, Awhy: "E' stata la prima riunione con partner e soggetti di alto profilo con cui porteremo avanti un progetto di grande qualità - commenta l'assessora Bartalini - C'è grande attenzione per Epic in Europa e gli occhi sono puntati su Prato: il nostro obiettivo è diffondere l'unicità della nostra città". La durata del progetto è di 42 mesi (dal primo Dicembre 2024 fino al 31 Maggio 2028). Il budget è di 5.114.000 euro, finanziato per l’80% dal programma "European Urban Initiative", attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Nelle prossime settimane, Comune di Prato e partner di progetto di EPIC, coinvolgeranno gli stakeholder della città e delle aree limitrofe in un processo di co-progettazione partecipativa, organizzando incontri tematici per co-progettare nuove azioni. Per informazioni e contatti, si può per il momento scrivere a [email protected]