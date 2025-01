Entro febbraio attiva l’app su traffico e viabilità

L’amministrazione comunale e Aci hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che si pone l’obiettivo di potenziare la collaborazione tra i due enti, dando vita a sinergie su pianificazione e progettazione strategica per tutto quel che (direttamente o indirettamente) riguarda la mobilità. E verso la fine di febbraio, dovrebbe essere attiva l’App sulla viabilità promossa dal Comune. Questo è quanto emerso dall’incontro che si è svolto ieri a palazzo comunale, durante il quale il sindaco Ilaria Bugetti ed il presidente di Aci Prato Federico Mazzoni (alla presenza degli assessori Diego Blasi, Marco Biagioni e Cristina Sanzò e del direttore di Aci Prato Claudio Bigiarini) hanno firmato il protocollo che prevede un incremento dei livelli di collaborazione fra i due soggetti istituzionali anche sui temi dell’informazione e formazione, della promozione sportiva, culturale e turistica della città e dei servizi amministrativi (attraverso la costituzione di un tavolo permanente con il compito di determinare le rispettive azioni). "E’ la prima volta che viene strutturata una collaborazione così estesa e ne sono felice, perché è quello che abbiamo provato a fare fin dall’inizio del nostro insediamento - ha detto Bugetti - il tema della mobilità è sempre delicato poiché è necessario unire la necessità di diminuire il traffico a quella di promuovere la sicurezza stradale. Le esigenze di una città grande come la nostra cambiano ed è necessario avere un’attenzione alta sia al quotidiano che alla programmazione strategica". Un’intesa che, fra le altre cose, è arrivata a ridosso della revisione del piano urbano della Mobilità sostenibile, con Aci che avrà a maggior ragione la possibilità di esporre criticità e suggerimenti a chi amministra. "Ogni indirizzo politico deve tenere conto di fattori tecnici che esponiamo regolarmente e che cerchiamo di fare emergere nei vari strumenti di pianificazione, fino ad oggi con alterne fortune – ha commentato Mazzoni - questo accordo è un patto operativo per mettere a disposizione della città tutte le potenzialità, le competenze e i servizi che l’Automobile Club può mettere in campo, secondo i nostri compiti istituzionali". Aci, ha annunciato l’assessore Biagioni, può essere a seguito di questa intesa il soggetto più indicato per informare ad esempio la cittadinanza del corretto utilizzo delle "bike lane". E a margine della presentazione dell’accordo, l’assessore Sanzò ha fatto il punto anche sulla nuova App per smartphone che indicherà agli utenti le chiusure stradali sul territorio pratese, sulla base delle ordinanze comunali: l’utenza potrà scaricarla con tutta probabilità a partire da fine febbraio, mentre in una seconda fase (con la collaborazione della polizia municipale) si punterà ad integrarla con le segnalazioni di eventuali incidenti stradali in tempo reale.

G.F.