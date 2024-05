Emozione Politeama. Svelata la nuova stagione. Da Marcorè a Villoresi. Arrivano grandi interpreti

"Un classico è un testo che non ha mai finito di dire quel che ha da dire". Non è solo una citazione letteraria di Calvino ma è la frase su cui s’incardina la stagione 2024/2025 del Politeama Pratese, la prima a essere svelata in Toscana. Gioca d’anticipo il teatro guidato da Beatrice Magnolfi dove nella prossima stagione i classici della letteratura si riprenderanno la ribalta con l’intento di gettare una nuova luce sulle nostre vite presenti e future. La presidente della neonata Fondazione Politeama Pratese l’ha voluta intitolare "Classico e/è contemporaneo", con una grafica accattivante che richiama l’alfa dell’alfabeto greco e il simbolo universale della posta elettronica, i due elementi che si affacciano dalla cupola del Nervi. È nella combinazione di a e @, dunque, la cifra del nuovo cartellone che ospiterà 20 titoli da ottobre a maggio, fra nuove produzioni e protagonisti amati dal grande pubblico: sul palcoscenico pratese si alterneranno, tra gli altri, Drusilla Foer (già sold out con "Venere Nemica"), Antonio Albanese (unica tappa in Toscana del suo "Personaggi": anche questo è sold out), Neri Marcorè, Milena Vukotic, Gianni Fantoni, Enzo Decaro, Alessandro Haber, Ottavia Piccolo, Rocco Papaleo, Andrea Pennacchi, Alessio Boni e Pamela Villoresi che tornerà nella "sua" Prato con un nuovissimo allestimento di "Guerra e pace". Prosa, danza e musical in un progetto di teatro colto e popolare, un viaggio appassionante nel mondo dei classici con molte incursioni nel contemporaneo ("Tuttorial" degli Oblivion il 16-17 novembre, "Il racconto dell’ancella" con Viola Graziosi nella Giornata contro la violenza sulle donne e "Salveremo il mondo prima dell’alba" di Carrozzeria Orfeo il 5-6 aprile) passando dai ‘mostri sacri’ del palcoscenico come Umberto Orsini e Franco Branciaroli ("I ragazzi irresistibili", 26-27 ottobre) a compagnie innovative come Carrozzeria Orfeo.

Succede così che Omero, Molière, Goldoni, Gogol’ e Tolstoj, Svevo e Pirandello, ma anche un classico del vaudeville come Feydeau ("La pulce nell’orecchio", 15-16 marzo), stiano insieme a un classico della risata come "Fantozzi. Una tragedia" (14-15 dicembre), intrecciandosi in una trama ideale fatta di leggerezza e profondità. "Penso che i classici parlino ancora tanto di noi, esprimano tanti contenuti e significati che con l’occhio diverso di un regista innovativo, con un linguaggio drammaturgico inedito, possano raccontare molto del nostro presente e futuro", sottolinea la presidente Beatrice Magnolfi - Sul nostro palco vedremo grandi interpreti". Fra gli appuntamenti imperdibili, "Sherlock Holmes" (25-26 gennaio, fuori abbonamento) che segna il debutto nel musical di Neri Marcorè nei panni del celebre detective prodotto dalla toscana Compagnia delle Formiche (uno degli autori è Enrico Solito, ex pediatra molto conosciuto a Prato e uno dei massimi esperti italiani di Sherlock Holmes). A proposito di musical caro alla tradizione del Politeama, ne sono previsti ben tre in cartellone: oltre a "Sherlock Holmes", "A Christmas Carol" (27 dicembre) e "Fame – Saranno Famosi" (15-16 febbraio). Semaforo verde per la campagna abbonamenti: fino a sabato 8 giugno è possibile la riconferma per gli abbonati alla stagione passata, mentre da martedì 11 giugno sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti e l’abbonamento al musical, una novità di questa stagione. Info: www.politeamapratese.it