Emergenza famiglie : "Il Pd non dice la verità 180 case popolari vuote e abbandonate da anni"

Il complesso di case popolari di via Di Vittorio a San Giusto, era nato per dare risposte a disabili e anziani grazie ai montascale e alla struttura pensata per chi ha problemi di deambulazione. Peccato che dal 2011 i montascale siano fermi lasciando persone ostaggio del proprio appartamento tra degrado, muffa e infiltrazioni costanti.

Gianni Cenni, candidato sindaco di Prato del centrodestra, smonta le promesse propagandistiche del Pd e mette in fila numeri e progetti proprio da un luogo simbolo come San Giusto. "Il piano casa del Pd non esiste. Esiste qualche decina di alloggi già in fase di progettazione, realizzazione o assegnazione destinati alle famiglie in graduatoria, indipendentemente dal centrosinistra o centrodestra - dice Cenni -. Promettere quello che già esiste e soprattutto promettere di fare quello che non è stato fatto negli ultimi anni è un brutto esercizio di stile".

Con Gianni Cenni, a San Giusto, anche l’onorevole Chiara La Porta e i consiglieri comunali Claudio Belgiorno e Tommaso Cocci. A saltare agli occhi sono i 180 alloggi popolari vuoti al 30 ottobre 2023: "Un numero esorbitante se rapportato ai circa 1800 alloggi che costituiscono il patrimonio pubblico nell’area pratese e alle circa 1.400 famiglie in graduatoria. Si tratta di case che gli assegnatari hanno restituito e delle quali il Comune è comunque tornato in possesso. Prima di fare annunci mirabolanti sul nulla, si provveda ad assegnare la disponibilità che c’è?", aggiuge Gianni.

"Mi piacerebbe capire come fa il Pd ad annunciare l’arrivo di 400 case popolari se in dieci anni l’amministrazione Biffoni ne ha inaugurate appena 59 - aggiunge Claudio Belgiorno -. Fino a pochi mesi fa il 10 per cento del già risicato patrimonio di edilizia residenziale pubblica pratese era vuoto nonostante le centinaia e centinaia di famiglie in graduatoria: perché?". A dare una risposta che anticipa ulteriori strumentalizzazioni è il consigliere comunale Tommaso Cocci: "Il fondo nazionale per le ristrutturazioni è stato tagliato diversi anni fa e diversi anni fa, come si sa bene, non era in carica il governo Meloni. Il piano casa del Pd non esiste: i 400 alloggi promessi dal centrosinistra sono quelli già finanziati e già in fase di progettazione, costruzione o assegnazione. Il centrosinistra promette in campagna elettorale ciò che era già previsto ma che non ha realizzato".

Cenni avanza poi una proposta concreta: "Le case di cui parla il Pd sono già nei piani, sono già previste: niente di nuovo, insomma. Semmai, qualcosa di nuovo arriva da noi: la possibilità di riscatto per chi abita in appartamenti di social housing, che tradotto significa dare la possibilità di diventare proprietari in tutto e per tutto".

Silvia Bini