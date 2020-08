Prato, 23 agosto - Colpo di scena dopo la presentazione delle liste per le prossime regionali. Il tribunale al momento non ha ammesso quella di Italia Viva Europa, Toscana sinistra civica ecologista, che segna il ritorno alla politica di Gianni del Vecchio, e Patto per la Toscana Roberto Salvini. Le tre liste non 'rispettano i requisiti di legge per l'ammissione'.

I rappresentanti di lista hanno tempo fino a stasera alle 20 per provare a risolvere i problemi che hanno determinato l'esclusione temporanea dalla tornata elettorale. Tutti gli esclusi sono già stati in tribunale per capire il problema che ha portato alla mancata ammissione. Da Italia Viva Europa filtra ottimismo perché si sarebbe trattato 'soltanto di un errore formale già risolto', mentre a Roberto Salvini è stata chiesta documentazione aggiuntiva che in giornata sarà consegnata al tribunale.

Entro domattina, alla scadenza dei termini per i ricorsi, l'elenco delle liste ammesse sarà ufficiale.