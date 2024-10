Elezioni Misericordia. Mannelli fa il boom

Gianluca Mannelli è risultato il più votato alle elezioni per il rinnovo del Magistrato della Misericordia di Prato. Il Proposto uscente, candidato come capolista, ha ottenuto 2562 preferenze, con 737 voti in più rispetto alle precedenti elezioni, che lo avevano confermato alla guida dell’Arciconfraternita per un secondo mandato. Le operazioni di voto si sono svolte domenica nei seggi allestiti nella sede centrale e nelle sezioni periferiche della Misericordia. Alle urne si sono presentati 3040 elettori, le schede valide sono state 3010, 14 le nulle e 16 le bianche. Nel 2020, quando si tenne la precedente tornata elettorale, votarono 2174 iscritti, mentre otto anni fa furono 2243. Notevole l’aumento dell’affluenza per il rinnovo del Magistrato, l’organo di vertice dell’Arciconfraternita di Prato, per il prossimo quadriennio. Era presente una sola lista con i nomi di diciotto candidati per dodici posti.

Ecco i nomi dei dodici eletti. Gianluca Mannelli (2562 voti), Laila Minelli (1778), Carlo Scardazzi (1682), Antonella Meli (1488), Giuliano Manzione (1469), Alessandro Castagnoli (1426), Cristiano Salvini (1229), Matteo Cutaia (1116), Daniele Lombardi (1026), Alessandro Gucci (927), Alberto Cipriani (850) e Gabriella Moradei (828).

Sarà compito del nuovo Magistrato eleggere al proprio interno le principali cariche della Misericordia.