Elezioni, è già totonomi per le liste. I candidati per il consiglio comunale

Definito il quadro delle alleanze e dei candidati sindaco, adesso la partita verso le amministrative di giugno si sposta tutta sulla composizione delle liste. Dopo aver definito per ultimo il candidato sindaco, convergendo su Ilaria Bugetti, ora il Partito Democratico sta cercando di bruciare le tappe per chiudere rapidamente la partita dei candidati al consiglio comunale. Il segretario Marco Biagioni, che non si ricandiderà, ha già annunciato che i tesserati non potranno scegliere liste civiche ma che dovranno correre sotto la bandiera del Pd. Al contempo ha concesso a tutti la deroga al terzo mandato.

L’altra sera c’è stata una rinione per definire i primi nomi in lista. In quota riformisti, l’area guidata dal sindaco Biffoni, il quadro è già chiaro: correranno gli uscenti Lorenzo Tinagli, Paola Tassi e il presidente uscente deel consiglio comunale, Gabriele Alberti. Assieme a loro il segretario del circolo dello Sport Pd, Gianluca Coppini, Giada Lenzi e Fabiana Carosella (quota EnerDem). Fra i giovani il ticket forte dovrebbe essere quello fra Maria Logli e Niccolò Ghelardini, segretario dei Gd. Altri nomi forti in lista dovrebbero essere gli uscenti, vicini alla candidata sindaco Bugetti, Martina Guerrini, Monia Faltoni, Marco Sapia e probabilmente Maurizio Calussi.

Sul fronte delle liste, oltre a quella Pd, a supporto di Bugetti dovrebbero essercene altre quattro: la civica della candidata guidata dai consiglieri uscenti Rosanna Sciumbata e Marco Wong, quella dei riformisti dove potrebbe confluire un po’ di mondo dello sport, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

Cambiando schieramento, ci sono grandi movimenti anche nel centrodestra. Nel partito di maggioranza, Fratelli d’Italia, i primi nomi già ci sono. Troviamo gli uscenti Claudio Belgiorno, Patrizia Ovattoni e Tommaso Cocci. In campo anche Eleonora Cioni, Elena Ganugi e Paola Muscillo. E ancora l’imprenditore Cosimo Zecchi, il commerciante Rocco Rizzo e gli esponenti del mondo dello sport Gianluca Crobeddu e Alessandro Bessi. Fra i giovani c’è il ticket Gioele Origlia e Lorenzo D’Amico. Nella lista civica a sostegno di Gianni Cenni sono ufficiali già sette nomi: l’ex dirigente Lorenzo Frasconi, l’ex consigliere comunale Sandro Ciardi, il presidente del Mezzana Rosario D’Orsi, il geometra Vincenzo Palmeri, il consulente della sicurezza sul lavoro, nonché ultras del Prato, Stefano Tesi, la farmacista all’ospedale Santo Stefano Isabella Zingarini e Ilaria Iannotta, imprenditrice tecnico dei servizi sociali.

A sostegno di Cenni ci sono la lista di Forza Italia, dove sono confluiti Massimo Taiti e Aldo Milone, la lista Silli Noi Moderati, Udc, Partito Liberale, e quella della Lega. Qui è certa la candidatura di Claudiu Stanasel, probabile quella del leader Daniele Spada.

Infine il Terzo Polo e il mondo civico. Uno dei nomi di peso a fianco del candidato sindaco Mario Daneri sarà Agostino Gestri, in quota Italia Viva. Il ticket del Partito Socialista invece sarà composto dall’imprenditore Andrea Risaliti e da Rita Vargiu. Per quanto riguarda Targettopoli, della civica a sostegno del candidato sindaco Jonathan Targetti finora sono stati ufficializzati presidente, coordinatrice e tesoriera della lista. A breve arriveranno i nomi dei candidati che animeranno il comitato di corso Mazzoni.

Sdb