La corsa al Comune: Paradiso viene escluso. Ecco l’ordine sulla scheda

Prato, 12 maggio 2024 - Si è conclusa con l’esclusione per 18 firme della lista Alleati per Prato, che si somma a quella del Partito animalista che appariva già sicura da sabato, la riunione bis della commissione elettorale che ieri pomeriggio ha definitivamente varato la griglia di partenza per le elezioni comunali. Come la presenza di Emilio Paradiso nella corsa a sindaco, appunto con la sua lista Alleati per Prato, era stata una sorpresa sabato, con la consegna di poco meno di 400 firme, ben al di sopra sulla carta delle 350 richieste dalla legge, così è stata una sopresa la sua esclusione ieri, per appena 18. Mentre al Partito animalista le firme necessarie mancavano, così come ai Cristiani uniti di Bisori, il problema per Paradiso sono state quelle doppie, ovvero apposte su più liste.

Per legge, quando una firma valida appare su liste diverse, viene assegnata a quella presentata prima. Alleati per Prato è stata però la penultima a iscriversi alla corsa elettorale, quindi ha perso praticamente tutte le doppie firme che aveva. Sommate a quelle ripetute due volte sulla propria lista, e che naturalmente non possono contare doppio, alla fine il numero si è assottigliato al punto da finire sotto la soglia minima delle 350, fermandosi a 332. Troppo poche per correre.

I candidati a sindaco dunque scendono a sei (Ilaria Bugetti, Gianni Cenni, Mario Daneri, Jonathan Targetti, Paola Battaglieri e Fulvio Castellani), con quindici liste collegate. Ieri sera all’anagrafe si è svolto il sorteggio per l’ordine di comparsa sulla scheda elettorale che verrà consegnata agli elettori l’8 e il 9 giugno in occasione del voto. Per prima è stata estratta Ilaria Bugetti (centrosinistra), poi Mario Daneri (lista Prato Merita), Fulvio Castellani (Pci), Jonathan Targetti (Targettopoli), Paola Battaglieri (Alternativa per i Beni Comuni) e Gianni Cenni (centrodestra). Per quanto riguarda le liste, l’ordine di quelle collegate a Bugetti è Sinistra unita, M5S, +Europa, Ilaria Bugetti - La forza del noi, Pd, Questa è Prato. Per Cenni Forza Italia, lista Cenni, Lega, Silli con Prato, Fratelli d’Italia.