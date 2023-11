Educazione e sport. Dialogo genitori-figli. La Galcianese fa gol

In famiglia il dialogo fra genitori e figli è sempre un tema molto delicato. Mettere a confronto generazioni differenti, cresciute con diverse esperienze di quotidianità, crea spesso frizioni. Da questa consapevolezza la Galcianese ha deciso di utilizzare lo strumento dello sport come fattore educativo e sociale, per semplificare il dialogo fra atleti e genitori.

Così, con questo obiettivo, è nata l’organizzazione di un ciclo di incontri, promosso in collaborazione con la Figc Toscana, per affrontare assieme agli esperti tematiche centrali nella crescita di bambini e adolescenti. Il primo incontro è in programma martedì alle ore 21 alla clubhouse dell’impianto Conti di Galciana. Il tema sarà ‘L’alimentazione per i giovani atleti’, relatrice la dietista Claudia Lo Conte. L’obiettivo della serata è quello di spiegare l’importanza della corretta alimentazione nei ragazzi sia per raggiungere i risultati sportivi, che per assicurare un sano equilibrio nella vita quotidiana. Un modo per prevenire i fenomeni di obesità, sui quali è sempre più incentrata l’attività anche degli specialisti del sistema sanitario regionale. Il secondo incontro è invece in calendario il 15 gennaio, ore 21, in una sede extracalcistica. Il titolo è: ‘Figli digitali e famiglie - Imparare a dialogare nel web’, relatrice la psicologa Francesca Gori. In questo caso si parlerà dei rischi del web e di tutti i pericoli presenti nel mondo virtuale messo nelle mani di bambini che non hanno gli strumenti adatti per riconoscerne i rischi.

"Con l’organizzazione di questo ciclo di incontri prosegue l’impegno sportivo e sociale della Galcianese – spiega il presidente Andrea Andreini -. Con famiglie e ragazzi non ci limitiamo a parlare di calcio, ma andiamo a toccare vari ambiti della vita quotidiana, rendendo centrale il ruolo educativo e formativo delle società sportive. Per farlo abbiamo scelto esperti di ogni settore, così da assicurare un dibattito professionale e di alto livello". Il terzo appuntamento, il 5 febbraio, sarà più operativo. Si parlerà al Conti de "Le manovre salvavita pediatriche - La disostruzione delle vie aeree", con relatore Andrea Bracci, istruttore blsd della Misericordia di Prato. L’ultima serata, il 19 febbraio, sarà quella più improntata sul tema calcistico, alla presenza del responsabile delle attività di base della delegazione Figc di Prato Luca Maccelli. Qui si parlerà de ‘I principi educativi nel regolamento dell’attività di base’.