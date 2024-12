Eduardo e Serao. Torna Natale in Casa Cupiello

Da domani a domenica al Teatro Fabbricone arriva un originale allestimento di un grande classico, tanto più in questo periodo: Natale in casa Cupiello, di Eduardo De Filippo. Diretto da Lello Serao, uno spettacolo che ha guadagnato ben tre nomination ai Premi Ubu 2023 (spettacolo di teatro, scenografia e costumi) e ha vinto il Premio anct come miglior spettacolo dell’anno 2023 e il Premio Hystrio Twister 2024 (recite come sempre nei feriali alle 20.45, sabato alle 9.30, domenica alle 16.30). Si tratta di uno spettacolo per attore cum figuris, ovvero di una messinscena non convenzionale del capolavoro di Eduardo, con Luca Saccoia unico attore che interagisce con sette pupazzi, realizzati dallo scenografo Tiziano Fario e animati da un gruppo di manovratori.

Fedele alla commedia di De Filippo, il lavoro nasce come un’installazione teatrale "viva": l’ambientazione è quella di un grande presepe e l’atmosfera è tipica di un rito di rievocazione, tra sogno e incubo. Al centro di questo sogno teatrale si trova Tommasino, che dà vita al Natale mescolando comicità, tragicità e nostalgia, testimone di un rito che si rinnova ogni anno. I pupazzi e le figure in scena rappresentano i frammenti di un sogno/incubo, un presepe vivente che riaffiora puntualmente, popolato dai conflitti e dalle speranze del padre, Luca Cupiello.

"Il presepe è l’orizzonte dentro cui si muove tutta l’opera sia in senso reale che metaforico – afferma il regista Lello Serao -, il presepe è l’elemento necessario a Luca Cupiello per sperare in una umanità rinnovata e senza conflitti, ma è anche la rappresentazione della nascita e della morte, è il tempo del passaggio dal vecchio al nuovo, è la miscela tra passato e presente, è una iconografia consolidata e al tempo stesso da destrutturare di continuo. Il Presepe si rifà ogni anno – conclude –, è ciclico come le stagioni, può piacere e non piacere". Biglietti da 12 a 28 euro. Tutte le info su www.metastasio.it