Edipo e il suo complesso. Rock pratese nella storia

Gli "Edipo e il suo complesso" e il loro disco "Pura Lana" sono stati consacrati sull’altare dei luoghi della musica promosso a Firenze da Musart. La band pratese di rock demenziale, che ha avuto enorme successo tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta (tutti ricordano ’M’è morto i’ gatto’ sulle note di ’With you or without you’ degli U2), è tra le realtà musicali nominate sul cartello dei ’Luoghi della musica’, collocato in via Orcagna a Firenze. In questa strada al numero civico 67 aveva sede la casa di produzione di Fabrizio Federighi, la Kindergarten records. Ed è proprio con Federighi che "Edipo e il suo complesso" ha inciso e pubblicato il primo disco ’Pura Lana’, rimasto nell’immaginario collettivo anche per quella copertina in tessuto di lana. "Con questa targa posta dal Comune di Firenze in via Orcagna, gli Edipo sono passati alla categoria di ’Venerati Maestri’", scrive a mo’ di battuta uno dei componenti del mitico gruppo pratese. Insieme a loro ci sono i nomi di tanti musicisti passati da quello stesso studio, come i Denovo, Garbo. Gli "Edipo e il suo complesso", dopo il loro scioglimento ufficiale, sono stati protagonisti di alcune reunion fino al nuovo cd del 2013 "Non è un paese per giovani", che debuttò al Politeama insieme al compianto Carlo Monni. Occasione per la più recente reunion è stata la serata organizzata da uno dei mitici Edipo, Riccardo Onori, chitarrista di Jovanotti, per raccogliere fondi a favore del Comitato pro emergenze di Prato in supporto degli alluvionati.

Sara Bessi