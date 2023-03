Edilizia tecnologica Il drone si alza in volo e ristruttura palazzi "Più sicurezza per tutti"

Nasce il sodalizio tra Montebianco costruzioni e Italdron. Due realtà che hanno unito le proprie competenze per fornire servizi innovativi nel settore edile. Un unicum nel suo genere che parte da una intuizione del patron della Montebianco, Simone Monti, poi sviluppata dagli ingegneri e dai tecnici dell’azienda di Ravenna, Italdron, Tommaso Solfrini e Stefano Russo. Si tratta della realizzazione di un drone speciale capace di effettuare lavaggi in quota e piccole demolizioni. Una novità destinata a cambiare radicalmente il concetto di edilizia acrobatica grazie alle super tecnologie impiegate. La Montebianco costruzioni con sede a Montemurlo in via Primo Maggio, è un’azienda familiare nata nel 1938. Passata di generazione in generazione oggi alla guida dell’impresa specializzata in ristrutturazioni edili c’è Ilaria Monti, amministratrice e titolare della realtà fondata dal trisnonno. Per arrivare alla realizzazione del primo drone applicato al settore edile, sono serviti anni di ricerca e sette mesi per sviluppare il prototipo che da maggio sarà pronto a sbarcare sul mercato. "Avevo questa idea in mente da tempo e non mi sono arreso. Ho girato in lungo e in largo anche oltre i confini italiani per trovare l’azienda giusta che potesse sviluppare ciò che volevo", spiega Simone Monti, che il mestiere...