Eden, Terminale e Pecci: ecco i film di oggi. Cineforum al Garibaldi

Oggi al Terminale Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof, premio della giuria a Cannes 2024 alle 16 e alle 21.15; alle 19 il documentario Blur. To The end che racconta la recente reunion dei Blur, il famoso gruppo rock britannico. All’Eden Follemente, la commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria (alle 16, 18.15 e 21); Il mio giardino persiano di Maryam Moqadam e Behtash Sanaeeha (alle 16, 18 e 21) e The Brutalist di Brady Corbet con Adrien Brody, Leone d’argento a Venezia (16 e 20). Al Garibaldi per il cineforum del mercoledì alle 20.30 Maria, il film di Stephane Brizé con Angelina Jolie che ripercorre gli ultimi giorni di Maria Callas prima della prematura morte avvenuta a Parigi. Un film originale e atipico che porta sullo schermo la figura di una donna straordinaria e fragile in lotta con i propri fantasmi. Al Pecci dalle 18 La Terra spezzata, serata di approfondimento organizzata con Anpi e AssoPace-Palestina, in cui sarà proiettato il film Erasmus in Gaza di Chiara Avesani e Matteo Delbò.