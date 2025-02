Ecco Pit stop, il sostegno agli studenti a Officina e PrismaLab

Studio. Pit stop è il nuovo servizio disponibile negli spazi di Officina Giovani e di Prisma Lab per aiutare i ragazzi che incontrano difficoltà a scuola. Lo ha organizzato il Comune, in collaborazione con l’associazione Cieli Aperti grazie al progetto Prato Comunità educante promosso da Fondazione Cassa di Risparmio. Agli studenti viene offerto sostegno sia per superare le lacune accumulate nelle varie materie, sia per acquisire migliori metodi di studio, calibrati sui bisogni di ciascuno. Sono previsti anche gruppi di studio. I tutor sono sia docenti che studenti universitari con esperienza almeno triennale in attività di supporto allo studio e con conoscenza delle materie letterarie, linguistiche o scientifiche. Possono fare richiesta gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Il servizio è gratuito per chi ha l’Isee fino a 22 mila euro. Oltre questa soglia, il costo è a carico delle famiglie in toto o in parte. Lo spazio studio è attivo ogni martedì e giovedì in orario 15-19 a Officina in piazza Macelli e ogni mercoledì in orario 15-19 a Prisma Lab in via Pistoiese 158,