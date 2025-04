Ecco l’International street food e il mercatino goloso del Piemonte

Weekend goloso in città. In piazzale Suor Cecilia Vannucchi, nei pressi di viale della Repubblica, l’International Street Food: cibo di strada oggi e domani dalle 12 a mezzanotte. L’iniziativa è organizzata da di Airs (Associazione italiana ristoratori di strada), in collaborazione con Confartigianato. Sarà possibile gustare i kurtos ungheresi, la cucina siciliana, gli arrosticini, le bombette pugliesi, la pizza napoletana, la cucina argentina e quella messicana, gli hamburger di Chianina e quelli di Fassona, la cucina greca. Ci saranno birrifici artigianali italiani ed europei. L’iniziativa sarà anche l’occasione per visitare il vicino Pecci, con iniziative dedicate (da prenotare sul sito del museo).

Sempre oggi e domani dalle 9.30 alle 19.30 in piazza San Francesco ci sarà il Mercatino regionale piemontese: una quindicina le aziende presenti con formaggi d’eccellenza, sia freschi che stagionati, salumi, dolci tipici e tante altre prelibatezze. Oggi alle 16 e alle 17, ci sarà un tour guidato per bambini sui prodotti tipici piemontesi, a cura della presidente di Slow Food Prato Luisa Peris e delle stesse aziende, con assaggi dei prodotti. Per le prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o presentarsi agli stand alle 15.45 o alle 16.30.

Tra le iniziative del weekend da ricordare anche il pomeriggio di festa per i bambini oggi dalle 15.30 in piazza delle Carceri, con le attività organizzate da Comune e Riciclidea in collaborazione con tante associazioni della città. Sarà possibile sperimentare laboratori artigianali per realizzare trottole in legno, cestini e biglietti decorati, lavorare la ceramica, costruire giochi a grandezza naturale come la dama e Il gioco dell’oca, ci saranno yoga e parkour, laboratori di musica e tanto altro. La piazza diventerà un punto di incontro tra generazioni: i partecipanti sono invitati a scrivere e consegnare lettere per i nonni delle Rsa Pio Istituto Santa Caterina De’ Ricci e Villa Amelia. Durante il pomeriggio, i bambini potranno cercare gli ovetti di carta sparsi nella piazza e ricevere in cambio sorprese eco-sostenibili. Alle 17 tutte le attività si fermeranno per 5 minuti per un grande cerchio della pace: un gesto simbolico.