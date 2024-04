Ecco il weekend di Poggio Talks . Si parte da Soffici. Gli appuntamenti

Tre giorni fra conferenze, degustazioni e interviste a Poggio a Caiano. Il ponte del 25 aprile è all’insegna di "Poggio Talks", il primo contenitore di informazione scientifica e divulgazione che si snoderà fra le Scuderie medicee, il museo Soffici e il teatro Ambra. Ci sono stati vari cambiamenti nel palinsesto ma ora è tutto pronto. Ad organizzarlo è l’associazione Opera Omnia con il patrocinio del Comune. Si parte domani alle 19 alle Scuderie con una degustazione dei vini della tenuta di Artimino, accompagnata dal sassofono e contrabbasso dell’orchestra OsmannGold. Alle 19,30 arriverà Costantino De Luca alle Scuderie Medicee e non più al teatro Ambra come era previsto. Alle 21 alle Scuderie conferenza sul tema "Speciale Ardengo Soffici, una vita per l’arte", con protagonista Simonetta Bartolini (nella foto), figlia di Sigfrido, artista e amico di Soffici, docente universitaria e studiosa dell’opera sofficiana; interverranno Stefano Fatighenti e Mauro Moriconi, direttore del museo Soffici. Sabato la giornata sarà al teatro Ambra: alle 10 arriverà Luca Perri con "Il tempo di Nolan" e alle 17 si parlerà di "Verità Infoibate" con il giornalista Fausto Biroslavo, autore dell’omonimo libro che riporta alla luce pagine buie e sanguinose del nostro passato sulla tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo, rimaste nascoste per troppo tempo. Interverrà Guido Giacometti, Coordinatore regionale associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia. La sera (ore 21) sarà ospite il colonnello Carlo Calcagni che guida il Dipartimento assistenza vittime uranio impoverito dell’Ona. L’intervento sarà accompagnato dalla partecipazione della Scuola di Musica "L’Ottava Nota" con gli allievi Tommaso Grassi, David Sona e Duccio Fissi che proporranno brani di Brahms, Bach, Schubert e Debussy. Domenica alle 11 arrierà Curiuss con "Fallisci ancora fallisci meglio", poi alle 16,30 il professor Marco Tarchi presenterà il suo libro "Le tre età della fiamma". A seguire Roberto Mercadini parlerà di "Leonardo e Michelangelo: l’arte di essere nuovi. Alle 21,30 serata show di beneficenza, per la Cure2Children, con Gaetano Gennai e il professor Mondaini. I biglietti di ingresso si acquistano su TicketOne. Presentatore di sabato e domenica sarà ancora Stefano Fatighenti. Per informazioni: [email protected] oppure 333.9998856. L’eventuale ricavato di Poggio Talks sarà destinato all’acquisto e l’installazione di defibrillatori da installare sul territorio.

M. Serena Quercioli