Ecco i riti della Settimana Santa Dal Duomo alle piccole parrocchie Finalmente senza le restrizioni

Nelle parrocchie pratesi, tornano i tradizionali riti, sospesi negli ultimi anni a causa del Covid. In particolare, si vivranno le processioni del venerdì santo in moltissime strade della nostra diocesi, dall’alta valle del Bisenzio fino alla parte sud della piana. Ecco l’orario delle celebrazioni in duomo e alcune iniziative da segnalare. Domani, Giovedì Santo, in duomo di Prato solenne concelebrazione alle 10 presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini con la partecipazione del clero diocesano. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Tv Prato. Alla sera, in tutte le chiese, con orari diversi, si tiene la messa "in coena Domini". In duomo la celebrazione si svolge alle 17,30, anch’essa presieduta dal vescovo. Al termine Reposizione del Santissimo Sacramento per l’adorazione. Segnaliamo la messa alle 18 all’oratorio della Misericordia in via Convenevole con adorazione fino a mezzanotte. Venerdì santo, in duomo alle 9 ufficio delle Letture e canto delle Lodi, mentre alle 17,30 si terrà la celebrazione della Passione. Presiede il Vescovo. La Via Crucis torna in ospedale con la processione che girerà intorno al Santo Stefano. L’inizio è alle 15,30, il rito è presieduto dal vescovo Giovanni e le stazioni sono animate dai gruppi che prestano volontariato in ambito sanitario. Alle 21,15, con partenza da piazza Santa Maria delle Carceri si tiene la Via Crucis organizzata dal vicariato del centro storico. La processione passerà intorno al Castello dell’Imperatore, da lì in via della Fortezza, poi il giro intorno al Castello dell’Imperatore e ritorno in piazza davanti alla basilica. Testi e canti sono a cura dell’oratorio di Sant’Anna, del gruppo scout Prato 4 e dei ragazzi del catechismo. Il paese di Galciana si riunisce di nuovo per la tipica processione del Gesù Morto. La partenza è fissata per le ore 21 presso la chiesa della Visitazione in via Lastruccia; la processione si concluderà con l’arrivo alla parrocchia di San Pietro. Come sempre ad aprire la cerimonia ci saranno figuranti a cavallo; saranno presenti i Cavalieri del Santo Sepolcro, i Cavalieri del Sacro Cingolo e i confratelli della Compagnia della Santissima Concezione e della locale Misericordia.

Come ogni anno, a San Giusto, ci sarà la consueta processione della reliquia della Santa Croce. Il ritrovo è alle 21 in chiesa, poi la Compagnia del Santissimo Sacramento e della Santa Croce accompagnerà il suggestivo carro illuminato seguito dalla comunità per le vie della frazione; le riflessioni durante le soste si concentreranno sul tema della famiglia e dei poveri. La processione si concluderà con la benedizione finale nella piazza antistante la chiesa. Il rito della Via Crucis si celebra anche nei recinti del cimitero della Misericordia in via Galcianese con inizio alle 15,30. A Vaiano, dopo la celebrazione della Via Crucis per le strade del paese, la parrocchie e il gruppo scout, organizzano "Dalle tenebre alla Luce". I fedeli interessati partono a piedi dalla Badia per arrivare all’alba a San Leonardo, toccando le chiese di Sofignano, Savignano, Fabio e Faltugnano. Ad ogni sosta viene proposto un brano del Vangelo accompagnato da una riflessione.

Via Crucis anche per le strade di Montepiano dopo nove anni. Alle 21 partenza dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta verso il cimitero con la conclusione in piazza Bartolini. Sabato Santo In duomo, sempre all e 9, si tiene l’Ufficio delle Letture e il Canto delle Lodi. Alle 22 ha inizio la solenne Veglia pasquale; tutte le celebrazioni sono presiedute dal vescovo. Nella basilica di S. Maria delle Carceri si tiene, alle 9,30, una preghiera particolare, "l’Ora della Madre": con l’Addolorata si medita sul mistero della Croce. Alle 22,30 si tiene la veglia pasquale nella basilica di San Vincenzo Ferreri. Poi, alla mezzanotte, si scioglieranno in diocesi tutte le campane.