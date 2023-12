Ecco i regali del cuore della vallata. Dai calendari alle magliette "wild"

Regali che fanno bene al cuore, di chi li fa e di chi li riceve. In Val di Bisenzio le occasioni non mancano, con diverse proposte da parte delle associazioni del terzo settore per raccogliere fondi per le proprie attività sul territorio o per chi rischia di non passare un buon Natale per via dei problemi economici. Fra le idee per questo Natale, immancabile il calendario con foto di autore. A presentarlo, l’Associazione Salvaguardia e Sviluppo Calvana e la Nuova pro loco di Migliana. Il primo ritrae i bellissimi cavalli selvaggi della Calvana, che l’associazione monitora adoperandosi per il loro benessere e la loro salvaguardia, contestualmente all’ambiente dove vivono e quindi liberando sentieri e facendo periodiche pulizie. Il calendario, che si compone di dodici scatti di Dimitri Zambrin, è disponibile in alcuni punti di distribuzione sia a Vaiano che a Prato, come all’agraria Bartolini, alla tabaccheria Cartolotto, alle mesticherie Massaro e Vignolini (Vaiano) e all’ambulatorio veterinario Santo Stefano (Prato) e online (www.calvana.itcalendario2024).

Migliana fa invece da sfondo alle immagini del calendario della Nuova pro loco, che ha scelto quest’anno di donare parte del ricavato alla sezione di Prato dell’Associazione Italiana persone down: i ragazzi dell’associazione e del paese sono i protagonisti delle fotografie di Maurizio Bartolozzi, Marco Giorg, Susanne John, Brunello Mascherini e Matteo Pacini. Chi volesse acquistare il calendario, può trovarlo negli esercizi commerciali del paese o ordinarlo al numero: 375 6044785. Un’idea originale per un regalo utile che racconta il territorio, le t-shirt dell’associazione per lo Sviluppo Turistico della Val Bisenzio, "I feel…wild", con alcuni animali dei nostri boschi disegnati dall’illustratrice Sara Rossini: lupo, volpe e cervo sono i protagonisti delle magliette e delle cartoline che le accompagnano (per ordini e informazioni www.valbisenziotoscana.it). Il ricavato andrà a finanziare le varie attività dell’associazione.

Tante idee per tutti i gusti al temporary store dell’associazione Aiuti dalla Vallata, a Mercatale di Vernio, aperto il giovedì dalle 10 alle 12, il venerdì, sabato, domenica dalle 14.30 alle 19 e la settimana di Natale tutti i pomeriggi. Dai volontari dell’associazione, che segue decine di famiglie della fascia "grigia", cioè quelle che non sono in situazione disperata ma arrivano con difficoltà a fine mese, arriva anche un appello, perché nessuno resti senza un regalo: giochi per i bambini, da consegnare al negozio temporaneo di Vernio, mentre per gli adulti l’associazione ha pensato a delle scatole contenenti vari prodotti.