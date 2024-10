Ecco Goga Jankarashvili. L’arma in più dei tuttineri

"Sono davvero felice di questa opportunità, darò il massimo per la squadra e per i compagni. Non vedo l’ora di iniziare a giocare". Sono le prime parole di Goga Jankarashvili da giocatore dei Cavalieri Union. Il rugbista georgiano classe 2004, annunciato nelle scorse settimane, è arrivato a Prato un paio di giorni fa. Ad accoglierlo c’era il direttore sportivo Francesco Fusi. "Un pilone giovane, ma fisicamente già ben strutturato – ha commentato a proposito del nuovo arrivato – sono sicuro che aiuterà non poco l’intero reparto". Jankarashvili è stato più volte convocato dalla Georgia U20 ed arriva dal Lelo Saracens, militante nel massimo campionato locale: a lui, il club si affida per aumentare il tasso di fisicità e freschezza atletica di un gruppo che mantiene comunque un’età media piuttosto bassa. Il nuovo arrivato è quindi pronto ad incontrare i compagni di squadra e a mettersi a disposizione del tecnico Alberto Chiesa. E con il suo arrivo (oltre al ritorno di Riccardo Trivilino) il mercato può ad oggi considerarsi concluso: l’attenzione può adesso andare a maggior ragione all’esordio in campionato fissato per il 13 ottobre prossimo a Roma, contro Capitolina. Il sodalizio romano non è più la corazzata che sino a poche stagioni fa riusciva a violare il Chersoni e nelle ultime due stagioni i rapporti di forza si sono anzi invertiti a favore dei "tuttineri". Ma non bisogna dimenticare la sconfitta a sorpresa dello scorso torneo, che con il senno di poi ha precluso a capitan Puglia e compagni la corsa per il primo posto del girone 3 vanificando così l’iconica vittoria ottenuta sul campo della Lazio: i capitolini sono ancora in grado di giocarsela con tutti, se in giornata. Chiesa punta ad affinare ulteriormente la condizione atletica in vista dell’esordio. Martedì prossimo ci sarà a Seano la presentazione ufficiale della rosa 2024/25. Un luogo evidentemente non casuale, visto che nei mesi immediatamente successivi alla riconsegna al Comune del Montano (sul quale è in corso l’intervento di realizzazione del campo in erba sintetica) la prima squadra si è allenata proprio sul territorio carmignanese.

Giovanni Fiorentino