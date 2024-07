Ecco come proteggersi dal caldo africano

Restare chiusi in casa nelle ore di maggior calura, ma anche indicazioni sull’opportunità di riprogrammare i turni di chi lavora all’aperto, pause più frequenti e un occhio alle previsioni meteo. Con l’arrivo dell’estate l’assessorato al diritto alla salute della Regione Toscana richiama l’attenzione sulle ondate di calore e sugli effetti che potrebbero avere sulla salute delle persone anziane, dei fragili ma anche dei lavoratori. Agli anziane si suggerisce di rinfrescare i locali della casa alle prime ore del mattino e, durante la giornata, di non esagerare con l’aria condizionata. Si ricorda di soggiornare nelle stanze più fresche e ventilate. Per quanto riguarda l’alimentazione si ricorda l’importanza di una dieta leggera, a base di frutta, verdura e pesce, evitando alcol e caffeina, mentre è raccomandata una costante idratazione. Sono da evitare spostamenti in auto nelle ore più calde (dalle 11 alle 17). Una raccomandazione importante riguarda i farmaci: nel caso di terapie per la cura dell’ipertensione o malattie cardiovascolari, l’invito è ad un controllo più assiduo della pressione arteriosa. Info sul sito https://www.regione.toscana.it/-/ondate-di-calore. Ridurre i rischi che temperature elevate possono avere sulla salute e raccomandazioni sui comportamenti da tenere o evitare fanno parte della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tra i consigli, c’è quello di mettere a disposizione acqua ed aree ombreggiate per le pause, nonché di favorire l’acclimatazione dei lavoratori. Tra le raccomandazioni c’è anche la revisione dei turni. Info: https://www.regione.toscana.it/-/linee-di-indirizzo-per-la-protezione-dei-lavoratori-dagli-effetti-del-calore.