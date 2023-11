E’ partito il nuovo censimento Istat: ecco come partecipare

A Carmignano è partito il censimento Istat. L’istituto ha già selezionato le famiglie campione a cui arriveranno le lettere informative e personalizzate, contenenti le credenziali per accedere al questionario online, per poterlo compilare in autonomia entro l’11 dicembre.

Se la famiglia ritarderà nel completamento del questionario online, verrà contattata dall’ufficio comunale per concordare le modalità di compilazione, entro il 22 dicembre. Come negli anni passati, la famiglia potrà scegliere se fare l’intervista a domicilio o telefonica a cura di un rilevatore o richiedere un appuntamento in Comune dove si svolgerà il colloquio per il questionario.

La risposta al censimento Istat è obbligatoria e il rifiuto determinerà una sanzione amministrativa.

L’ufficio comunale di censimento è in piazza Matteotti, aperto il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, email: censime[email protected], il telefono 055.8750221 0558750229.