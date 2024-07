E’ l’ora del jazz-funk dei Super Bad. Ultimo spettacolo al Buonamici

Tripudio di sonorità funk, rock, jazz ed elettronica in uno dei giardini estivi più belli del centro storico. La cornice è quella del giardino Buonamici, l’appuntamento è quello con la rassegna Buonamici Jazz a cura di Casotto aTipico e Fabrizia Bettazzi. Rassegna che stasera si archivia in bellezza con il concerto dei "Super Bad" (alle 21), un progetto di musica jazz/funk con influenze rock ed elettroniche, fondato a Firenze nel 2018 dal sassofonista Marco Caponi. L’idea alla base e` stata quella di riunire musicisti di rilievo, provenienti dalla scena jazz, soul e pop toscana. Composta dallo stesso Caponi (sassofono), Paolo Acquaviva (trombone), Valentina Bartoli (tastiere), Lorenzo Ruggeri (chitarra), Tommaso Faglia (basso), Emanuele Bonechi (batteria), la formazione musicale trae ispirazione dai padri fondatori del genere, con linee incisive di fiati, supportati da ritmi infuocati di organo Hammond, chitarra e sezione ritmica.

I "Super Bad" hanno collezionato numerosi concerti e partecipazioni a prestigiosi festival e a rassegne jazz come Grey Cat Jazz Festival, Andora Jazz e Jazzmi. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sempre stasera la buona musica farà compagnia anche in un’altra location ormai collaudata della "Prato Estate", la Corte delle sculture. Ci spostiamo al polo Campolmi per "Here, There And Everywhere" con l’omaggio a Paul McCartney a cura di AdA Accademia degli Alterati: alle 21.30, Anna Maria Castelli (voce), Adriàn Fioramonti (chitarra) e Vittorio Fioramonti (contrabbasso, armonica, voce) daranno vita a una serata per celebrare uno dei più grandi talenti della storia della musica moderna. Anche in questo caso l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Info: www.pratoestate.it.