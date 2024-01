E in Lazzerini arrivano le Domeniche piccine

Ritornano le iniziative della sala ragazzi e bambini della biblioteca Lazzerini. Domani alle 10 l’appuntamento è con A CAAccia di storie. Leggere tutti dappertutto: letture animate di libri illustrati in Caa seguite da un laboratorio creativo e nate dalla sinergia tra la Sala Ragazzi e Bambini della Lazzerini, i Servizi educativi del Comune di Prato e la Fondazione Ami. L’incontro è adatto a tutti i bambini dai 3 ai 7 anni: i libri in Caa che utilizzano i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa, sono stati creati per facilitare la lettura, ma sono interessanti davvero per tutti. È necessaria la presenza di un adulto. Prenotazione obbligatoria, compilando il modulo online a questo indirizzo: bit.ly/a-caaccia-di-storie

E da domenica 14 gennaio in Lazzerini al via la novità che porta il titolo "Domeniche piccine". Da gennaio a maggio tutte le domeniche mattina, dalle 10 alle 12, nello spazio piccoli della sala ragazzi e bambini, le famiglie con bambini o bambine da sei mesi a tre anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’.

Questa iniziativa si svolge nell’ambito di Nati per leggere, il programma nazionale che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia fin dalla più tenera età, perché leggere con continuità ai propri figli ha un’influenza positiva sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta. È inoltre un’attività che rafforza la relazione genitore-bambino.

Ogni domenica mattina sarà dedicata a un tema diverso, ma le famiglie possono chiedere informazioni e suggerimenti su libri di qualunque tipo e argomento. Primo appuntamento quindi questa domenica dalle 10 alle 12 con l’incontro dal tema "Nomino il mondo". L’ingresso è sempre libero.