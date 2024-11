È il giorno di sua maestà l’olio nuovo. La festa alla Rocca e la camminata

E’ il grande giorno della Festa dell’Olio. La manifestazione più amata promossa dal Comune di Montemurlo con l’associazione Il Borgo della Rocca e il Comitato Festa dell’Olio, per far conoscere il "re incontrastato" di una dieta sana e gustosa, l’olio extravergine d’oliva delle colline montemurlesi. Appuntamento in piazza Castello e nel borgo della Rocca. Dalle 9.30 si potranno gustare gli oli di Montemurlo nello stand allestito dall’associazione Filiera Corta. Anche quest’anno torna la "Camminolio", passeggiata tra gli olivi e percorsi naturali alla scoperta di storia sulle colline montemurlesi con partenza alle 10 da piazza della Libertà.

Il percorso ha una lunghezza di 5,5 km ed è adatto a tutti. Per i camminatori, la festa dell’olio proporrà una gustosa colazione a base di "fettunta" in piazza Castello. Inoltre, ai partecipanti sarà regalato un gadget per sensibilizzare sul problema della violenza sulle donne. La Camminolio è organizzata con la collaborazione di Luca Bonini (informazioni 335 6382411).

Sempre alle 10 si potrà prendere parte all’iniziativa "A spasso nel borgo", una visita guidata alla pieve di San Giovanni Decollato e ai giardini e alle cantine della Rocca. Alle 11 in piazza Castello apriranno gli stand gastronomici della Festa dell’olio che proporranno la classica "fettunta", ma anche minestra di pane, tortelli, fagioli e salsicce, vino, novello, frugiate e dolci.

Nel pomeriggio la piazza Castello sarà animata dai canti popolari dei "Maggiaioli di Bagnolo", dagli intrattenimenti teatrali dei "Formaggini guasti" e alle 15,30 dal corteo storico con musici, danze storiche e figuranti del Gruppo storico. Infine, alle 17 nella pieve di San Giovanni Decollato chiude la festa il concerto gospel del coro "Black& White ensemble" e il saluto del sindaco Simone Calamai.