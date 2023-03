Duomo libero dai ponteggi per le festività pasquali

La Cattedrale di Santo Stefano torna ai pratesi in tutto il suo splendore in occasione della Domenica delle Palme. Il cantiere con i ponteggi, serviti per i restauri esterni eseguiti dalla pratese Piacenti spa sostenendo il finanziamento con il bonus facciate, in questi giorni è in fase di smantellamento.

Infatti, adesso sono in fase di smontaggio i ponteggi della facciata laterale, rimaste più a lungo per consentire il restauro di una parte del tetto della navata laterale, transetto e abside per eliminare infiltrazioni di acqua che avrebbero danneggiato i restauri appena terminati. Un’operazione possibile grazie al reperimento di risorse economiche del Capitolo della Cattedrale e della Diocesi. L’intervento complessivo ha previsto, oltre al consolidamento, anche una ripulitura generale. Il progetto è stato realizzato dallo Studio Comes, con la supervisione della Soprintendenza. Il committente è il Capitolo della Cattedrale in collaborazione con l’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Prato.

Nell’agosto scorso, dopo otto mesi di lavori, sono state rimosse le impalcature della facciata principale, così da rendere fruibile il sagrato del Duomo e il pulpito di Donatello per le Ostensioni della Sacra Cintola. Durante la prima fase di lavori sono state restaurate le statue sulla sommità della facciata (Sant’Anna con la Madonna bambina, San Gioacchino, la Vergine Maria e Santo Stefano). L’intervento sulla facciata centrale è stato complesso: ripulitura delle parti lapidee, come aveva spiegato il direttore tecnico dei lavori, l’architetto Francesco Risaliti, e sostituzione dei peducci degli archetti pensili della facciata.

Sa. Be.