Due spaccate e finestrini della auto infranti

Ancora spaccate nella notte ai danni di attività commerciali e delle auto lasciate in sosta. Questa volta a essere presi di mira sono stati la farmacia Antica Pittei di via del Purgatorio e al Caffè Figaro di via Marx, dove la vetrata è stata infranta con un tavolino ma il ladri solitario non ce l’ha fatta a entrare. E poi c’è stato il solito raid sulle auto in sosta in viale Mongrappa.

La farmacia, che già era stata nel mirino di ladri e rapinatori, è stata colpita nella notte fra mercoledì e giovedì. I ladri hanno tirato un blocco di cemento contro la vetrata della farmacia. Una volta dentro hanno rubato un computer due macchinette per misurare la pressione e alcuni articoli di bigiotteria. Stesso copione è stato replicato al Caffè Figaro di via Marx al Soccorso dove il ladro ha tentato di spaccare la vetrata di ingresso del negozio ma non è riuscito a entrare, forse messo in fuga da qualche passante. Al titolare sono rimasti i danni da pagare.

Una strage di finestrini rotti, invece, è stata scoperta ieri mattina in viale Montegrappa quando i proprietari sono andati a prendere i propri mezzi. Come sempre i balordi hanno rotto il lunotto posteriore dei veicoli per poi riuscire ad aprire le portiere e intrufolarsi dentro le macchine. I bottini? Come sempre "magri": pochi spiccioli e qualche oggetto lasciato per sbaglio dal proprietario. La serie di spaccate arriva a una decina di giorni di distanza da quella, più spettacolare, ai danni dell’Eurospin di via Cava dove i ladri hanno buttato giù una parete usando una specie di trattore.